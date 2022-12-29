В жизни звезды шоу Stand Up происходят большие перемены. Недавно он признался, что переехал в другую страну, а сегодня сообщил о развале многолетнего брака.
«Я ушел рыдать»: стендап-комик Дмитрий Романов сообщил о расставании с женой после семи лет брака
Союз Дмитрия Романова и Кристины Талызиной казалось никогда не распадется. Пара пережила вместе многие испытания, однако сегодня артист сообщил неприятную новость.
«Все имеет свое начало и конец. Вынужден констатировать, что мы развелись. Мы прошли совместный путь длиной в десять лет. Прожили целую жизнь», – пишет звезда в личном блоге.
К счастью, разрыв отношений не сопровождался скандалами и взаимными обидами. Супруги расстались крайне мирно. В свежем посте Дмитрий даже признался Кристине в светлых чувствах.
«Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить, и веру, когда я был на дне. Спасибо нашим друзьям, которые были с нами все эти годы, кто знал нас как пару. Мы были классными, классными и останемся. Я ушел рыдать. Любите друг друга», – заключил комик.