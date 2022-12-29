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ФОТО ⟩ В своей последней публикации в соцсетях Эдгар Сависаар сообщил об ухудшающемся здоровье

Limon.ee
В своей последней публикации в соцсетях Эдгар Сависаар сообщил об ухудшающемся здоровье
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Эдгар Сависаар с собакой по кличке Рекс
Эдгар Сависаар с собакой по кличке Рекс Фото: Ain Liiva

29 декабря скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. Последним постом политика на стене в Facebook стали октябрьские фотографии в осенних красках, пишет Elu24.

Бывший политик Эдгар Сависаар до сих пор время от времени делился своей деятельностью и фотографиями в социальных сетях. В основном несколько раз в месяц. Однако в сентябре этого года от Сависаара не было новостей в Facebook.

Во вторую субботу октября стало известно, что Сависаар, отметивший в мае этого года свое 72-летие, какое-то время отсутствовал в социальных сетях из-за проблем со здоровьем.

8 октября он написал на своей стене: «Дорогие друзья! Вы, наверное, заметили, что меня не было здесь какое-то время. У меня ухудшаются проблемы со здоровьем».

Сависаар долго не жаловался на свои заботы, но тут же упомянул о более светлой стороне вопроса: «К счастью, мне удалось немного насладиться прекрасной осенью на хуторе Хундисильма».

В публикацию он добавил несколько красивых осенних снимков.

Эта публикация стала последней на его странице.

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