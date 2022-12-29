«Мы встречаем и в 23:00, и в 00:00»: жители Таллинна рассказали, будут ли в Новый год запускать салют по московскому времени

«Я не желаю этого, пусть будет как положено, по эстонскому времени. Мы живем в Эстонии и отмечаем как всегда», – поделилась своим мнением пенсионерка из Ласнамяэ.

«Можно запускать, а можно не запускать. Мы отмечаем и в одиннадцать, и в двенадцать», – сказал мужчина.

«Мы живем в Эстонии, и все-таки встречать надо в 00:00. У нас есть русскоязычное население, которое связано с родственниками из России, они и встречают в 23:00. Конечно, к этому можно по-разному относится», – высказалась женщина.