Некоторые жители нашей страны до сих пор привыкли встречать Новый год по московскому времени. Редакция портала Limon решила узнать, собираются ли горожане запускать фейерверки в 23:00 в новогоднюю ночь, и как они к этому относятся.
«Мы встречаем и в 23:00, и в 00:00»: жители Таллинна рассказали, будут ли в Новый год запускать салют по московскому времени
«Мы встречаем и в 23:00, и в 00:00»: жители Таллинна рассказали, будут ли в Новый год запускать салют по московскому времени
«Я не желаю этого, пусть будет как положено, по эстонскому времени. Мы живем в Эстонии и отмечаем как всегда», – поделилась своим мнением пенсионерка из Ласнамяэ.
«Можно запускать, а можно не запускать. Мы отмечаем и в одиннадцать, и в двенадцать», – сказал мужчина.
«Мы живем в Эстонии, и все-таки встречать надо в 00:00. У нас есть русскоязычное население, которое связано с родственниками из России, они и встречают в 23:00. Конечно, к этому можно по-разному относится», – высказалась женщина.
Смотрите уличный опрос, где жители Таллинна делятся своим мнением по поводу запуска салютов в новогоднюю ночь по московскому времени. А когда запускаете новогодний салют вы?
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