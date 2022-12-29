Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Не сидит без дела! ⟩ Стало известно, что делает актер Михаил Ефремов в колонии

Limon.ee
Стало известно, что делает актер Михаил Ефремов в колонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов Фото: Vyacheslav Prokofyev

Музыкант и режиссер Гарик Сукачев в беседе со СМИ поделился информацией о состоянии осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, передает TopNews. Сукачев пояснил, что в заключении у кинозвезды «довольно насыщенная» жизнь.

На вопрос, как часто Сукачев контактирует с Ефремовым, музыкант рассказал, что не может ему звонить и писать письма. Однако это объяснимо, потому что актер находится в режимном учреждении. Кроме того, «письма – дело интимное», пояснил музыкант.

По словам Скучава, визиты к осужденной звезде бывают, когда у той «есть время» и в случае, «если позволено». В последний раз Сукачев видел Ефремова в начале лета. Сукачев рассказал, что его режим не отличается от иной «жизни за решеткой».

«Он победил не в одном конкурсе среди заключенных… снял короткометражку «Евангелие от Федора»», – поделился он.

Сукачев рассказал о визите к Ефремову вместе с Василием Мищенко и Михаилом Горевым, а также о том, что актер снимает кино, а сейчас занят театральными инсталляциями. По словам музыканта, все близкие и друзья актера надеются на пересмотр дела Ефремова, и, «невзирая на тяжесть содеянного», относятся к нему с любовью и уважением. Последнее демонстрируют к нему и администрация и сидельцы в колонии, подчеркнул музыкант.

Ключевые слова
Наверх