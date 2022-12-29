Не сидит без дела! ⟩ Стало известно, что делает актер Михаил Ефремов в колонии

Музыкант и режиссер Гарик Сукачев в беседе со СМИ поделился информацией о состоянии осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, передает TopNews. Сукачев пояснил, что в заключении у кинозвезды «довольно насыщенная» жизнь.
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На вопрос, как часто Сукачев контактирует с Ефремовым, музыкант рассказал, что не может ему звонить и писать письма. Однако это объяснимо, потому что актер находится в режимном учреждении. Кроме того, «письма – дело интимное», пояснил музыкант.
По словам Скучава, визиты к осужденной звезде бывают, когда у той «есть время» и в случае, «если позволено». В последний раз Сукачев видел Ефремова в начале лета. Сукачев рассказал, что его режим не отличается от иной «жизни за решеткой».
«Он победил не в одном конкурсе среди заключенных… снял короткометражку «Евангелие от Федора»», – поделился он.
Сукачев рассказал о визите к Ефремову вместе с Василием Мищенко и Михаилом Горевым, а также о том, что актер снимает кино, а сейчас занят театральными инсталляциями. По словам музыканта, все близкие и друзья актера надеются на пересмотр дела Ефремова, и, «невзирая на тяжесть содеянного», относятся к нему с любовью и уважением. Последнее демонстрируют к нему и администрация и сидельцы в колонии, подчеркнул музыкант.