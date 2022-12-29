Не сидит без дела! ⟩ Стало известно, что делает актер Михаил Ефремов в колонии

На вопрос, как часто Сукачев контактирует с Ефремовым, музыкант рассказал, что не может ему звонить и писать письма. Однако это объяснимо, потому что актер находится в режимном учреждении. Кроме того, «письма – дело интимное», пояснил музыкант.

По словам Скучава, визиты к осужденной звезде бывают, когда у той «есть время» и в случае, «если позволено». В последний раз Сукачев видел Ефремова в начале лета. Сукачев рассказал, что его режим не отличается от иной «жизни за решеткой».

«Он победил не в одном конкурсе среди заключенных… снял короткометражку «Евангелие от Федора»», – поделился он.