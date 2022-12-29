Разгневанный читатель: «Так работает Wolt в Финляндии. Еду привозят как будто в мусорном ведре»

«Эти термосумки для перевозка еды висят на руле велосипедов и буквально валяются на земле днем ​​и ночью, а потом их забирают оттуда и продолжают привозить в них еду покупателю», – заявил читатель в своем письме и прислал в качестве доказательства фото сумок Wolt, висящих на велосипедах на заснеженной улица города.