«Просто хочу поделиться, как работает сервис Wolt в Финляндии», – написал Elu24 перед Рождеством встревоженный читатель, утверждавший, что заказанную еду северным соседям курьеры доставляют в сумке, которая на всю ночь была оставлена на улице.
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Разгневанный читатель: «Так работает Wolt в Финляндии. Еду привозят как будто в мусорном ведре»
Разгневанный читатель: «Так работает Wolt в Финляндии. Еду привозят как будто в мусорном ведре»
«Эти термосумки для перевозка еды висят на руле велосипедов и буквально валяются на земле днем и ночью, а потом их забирают оттуда и продолжают привозить в них еду покупателю», – заявил читатель в своем письме и прислал в качестве доказательства фото сумок Wolt, висящих на велосипедах на заснеженной улица города.
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