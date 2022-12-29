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Разгневанный читатель: «Так работает Wolt в Финляндии. Еду привозят как будто в мусорном ведре»

Геттер Трумси
Разгневанный читатель: «Так работает Wolt в Финляндии. Еду привозят как будто в мусорном ведре»
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Фото: Taavi Sepp

«Просто хочу поделиться, как работает сервис Wolt в Финляндии», – написал Elu24 перед Рождеством встревоженный читатель, утверждавший, что заказанную еду северным соседям курьеры доставляют в сумке, которая на всю ночь была оставлена на улице.

«Эти термосумки для перевозка еды висят на руле велосипедов и буквально валяются на земле днем ​​и ночью, а потом их забирают оттуда и продолжают привозить в них еду покупателю», – заявил читатель в своем письме и прислал в качестве доказательства фото сумок Wolt, висящих на велосипедах на заснеженной улица города.

«Финляндия кишит мышами, это знает каждый, кто жил здесь. Становится дурно, когда думаешь о том, как работает сервис. Еду привозят как будто в мусорном ведре. Отвратительно».

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