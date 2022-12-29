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Жительницу Виймси преследовал шакал? «Я не хочу пугать, но на всякий случай поделюсь!»

Трийн Роос
Жительницу Виймси преследовал шакал? «Я не хочу пугать, но на всякий случай поделюсь!»
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Фото: Shutterstock

Жительница Виймси написала в социальных сетях о том, как во время прогулки во вторник вечером она услышала чей-то вой. Сначала звук доносился издалека, но через некоторое время он раздался у нее за спиной.

«Когда я оглянулась, мне показалось, что я увидела волка», – рассказывает очевидица, не совсем уверенная в том, какое именно животное она встретила. «Думаю, что это был шакал», – предполагает она.

«Не хочу вас пугать, но на всякий случай поделюсь», – написала Леэна (имя изменено, известно редакции) о своей вечерней прогулке по Виймси.

«Я прошла от Меривялья до Хаабнеэме около 21.20 вечера. Пресекла парк рядом с рестораном Coccodrillo, и направлялась домой через тропу здоровья Карулаугу. Вой волка (точно не собаки) я услышала недалеко от супермаркета. Вначале я подумала, что мне это показалось», – рассказала жительница Виймси порталу Elu24.

Погода была хорошая, поэтому Леэна решила продолжить свою прогулку. Вскоре она вновь услышала вой позади себя. Он раздавался уже намного ближе.

«Оглянувшись назад, я увидела кого-то похожего на волка или на лису, животное пробежало через канаву позади меня. Я ускорила шаг и поспешила домой. Мне было страшно», – призналась Леэна. Женщина рассказала журналистам, что у нее никогда раньше не было такой жуткой встречи. Раньше на прогулке она встречала только зайцев.

По словам Сандера, который прокомментировала сообщение Леэны в социальных сетях, животное могло оказаться шакалом. «Но, их не должно быть здесь, на северном побережье», – добавил он. Леэна соглашается и вспоминает, что вой действительно был более тонким и звонким, чем у волка.

«Шакалы – одни из самых агрессивных в семействе псовых, поэтому встретить их в Виймси не очень весело», – пишут обеспокоенные жители района в комментариях. Айвар говорит, что несколько раз видел шакалов в районе природной тропы Тяду и в стороне леса Мяэалусе в стороне Лубья. Линда-Мари, напротив, столкнулась с хищником в Нымме: «Я слышал о стаях шакалов, когда они приходили на остров Вилсанди. Когда сами увидели, сначала подумали, что это волк. По внешнему виду его можно принять за лису... это нечто среднее между лисой и волком».

Кристьян, который также прокомментировал сообщение в группе, где общаются жители Виймси, говорит, что видел шакала около десяти раз: «Я подумал, что это детеныш лисы, но потом оказалось, что это был шакал. Ночью он рыщет по футбольному полю, поедая яблоки».

Хейки Валнер: глобальное потепление приводит шакалов в Эстонию

Руководитель группы спасения животных Хейки Валнер говорит, что шакалов можно встретить в разных местах по всей Эстонии. «Климат становится теплее, и они приходят сюда», – говорит он. Специалист считает, что в этом нет серьезной проблемы или опасности, обычно страх у этих животных перед человеком велик. Но если вы живете рядом с лесом, стоит знать, что такая встреча возможна.

Фото: Sander Ilvest

«Ситуация не настолько плоха, чтобы можно было прогнозировать, что стаи шакалов будут представлять угрозу для людей», – говорит защитник природы. Хейки Валнер приводит пример того, что иногда страх перед животными становится неконтролируемым и неадекватным.

«Например, так произошло во время строительства деревни Пеэтри. Молодая мать отправилась туда на прогулку с коляской. Три косули перебежали ей дорогу, и женщина была так напугана этим, что потребовала уничтожить животных, потому что они показались ей опасными», – рассказывает Хейки Валнер. По словам защитника животных, нужно быть осторожным в разумных пределах, но человек не должен вредить и природе.

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