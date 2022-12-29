Жительницу Виймси преследовал шакал? «Я не хочу пугать, но на всякий случай поделюсь!»

«Шакалы – одни из самых агрессивных в семействе псовых, поэтому встретить их в Виймси не очень весело», – пишут обеспокоенные жители района в комментариях. Айвар говорит, что несколько раз видел шакалов в районе природной тропы Тяду и в стороне леса Мяэалусе в стороне Лубья. Линда-Мари, напротив, столкнулась с хищником в Нымме: «Я слышал о стаях шакалов, когда они приходили на остров Вилсанди. Когда сами увидели, сначала подумали, что это волк. По внешнему виду его можно принять за лису... это нечто среднее между лисой и волком».

Кристьян, который также прокомментировал сообщение в группе, где общаются жители Виймси, говорит, что видел шакала около десяти раз: «Я подумал, что это детеныш лисы, но потом оказалось, что это был шакал. Ночью он рыщет по футбольному полю, поедая яблоки».

Хейки Валнер: глобальное потепление приводит шакалов в Эстонию

Руководитель группы спасения животных Хейки Валнер говорит, что шакалов можно встретить в разных местах по всей Эстонии. «Климат становится теплее, и они приходят сюда», – говорит он. Специалист считает, что в этом нет серьезной проблемы или опасности, обычно страх у этих животных перед человеком велик. Но если вы живете рядом с лесом, стоит знать, что такая встреча возможна.

Фото: Sander Ilvest

«Ситуация не настолько плоха, чтобы можно было прогнозировать, что стаи шакалов будут представлять угрозу для людей», – говорит защитник природы. Хейки Валнер приводит пример того, что иногда страх перед животными становится неконтролируемым и неадекватным.