Нет, волшебной пилюли, которая дарит идеальную кожу, у нас для вас нет. Но мы собрали несколько неочевидных причин, из-за которых на лице могут появляться незваные гости, пишет Супер.
Пять неочевидных причин высыпаний на коже
Горячий душ
Понимаем, большинство женщин обожают принимать душ под водой экстремальной температуры. Но пора прикрыть лавочку: дерматологи сообщают, что слишком горячая вода может вызывать раздражение кожи, вести к ее обезвоживанию, а также провоцировать активную выработку себума (излишки которого и приводят к появлению несовершенств).
Кофе – наш враг
Оказывается, регулярное потребление кофеина может здорово навредить вашей коже. Специалисты утверждают, что органическая кислота, которая содержится в кофе, повышает уровень кортизола – великого и ужасного гормона стресса. Все это стимулирует работу сальных желез, как следствие, привет, воспаления!
Наволочка и телефон
Как часто вы меняете наволочку? А протираете экран телефона? Зря ленитесь! Все, что выделяют ваши волосы и кожа ночью, впоследствии впитывает подушка. Так что умывайтесь не умывайтесь, а несвежая наволочка и заляпанный телефон все равно по итогу обесценят ваши труды.
Шапки и шарфы
Про наволочки напомнили, теперь спешим побудить вас на стирку шапки и шарфа. В зимнюю пору эта парочка регулярно взаимодействует с вашим лицом, а вот со стиральной машинкой видится редко. В общем, устройте СПА вашим шапкам и шарфам прямо сейчас.
Мандаринки
На носу Новый год, и автор пишет этот материал уже с килограммом цитрусовых внутри себя, а также с огромным желанием спасти вас от... переедания мандаринов. Да, тут лучше не злоупотреблять, а то увидите с утра в зеркале совсем не то, что хотелось бы. Сюда же вся вредная пища с газировкой. Не спорим, что вкусно, но кожа спасибо не скажет.