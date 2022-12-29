Пять неочевидных причин высыпаний на коже

Горячий душ

Понимаем, большинство женщин обожают принимать душ под водой экстремальной температуры. Но пора прикрыть лавочку: дерматологи сообщают, что слишком горячая вода может вызывать раздражение кожи, вести к ее обезвоживанию, а также провоцировать активную выработку себума (излишки которого и приводят к появлению несовершенств).

Кофе – наш враг

Оказывается, регулярное потребление кофеина может здорово навредить вашей коже. Специалисты утверждают, что органическая кислота, которая содержится в кофе, повышает уровень кортизола – великого и ужасного гормона стресса. Все это стимулирует работу сальных желез, как следствие, привет, воспаления!

Наволочка и телефон

Как часто вы меняете наволочку? А протираете экран телефона? Зря ленитесь! Все, что выделяют ваши волосы и кожа ночью, впоследствии впитывает подушка. Так что умывайтесь не умывайтесь, а несвежая наволочка и заляпанный телефон все равно по итогу обесценят ваши труды.

Шапки и шарфы

Про наволочки напомнили, теперь спешим побудить вас на стирку шапки и шарфа. В зимнюю пору эта парочка регулярно взаимодействует с вашим лицом, а вот со стиральной машинкой видится редко. В общем, устройте СПА вашим шапкам и шарфам прямо сейчас.

Мандаринки