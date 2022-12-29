Пропал без вести популярный американский рэпер

35-летний рэпер пропал без вести в октябре этого года. В полицейском рапорте говорится, что его видели последний раз 15 октября, около 12:00, в Скидроу, Лос-Анджелес.

Скидроу считается одним из самых опасных районов Лос-Анджелеса, населенным бомжами и наркоманами.

«Семья просит общественности помочь с любой информацией о местонахождении Лондона», – говорится в заявлении родных музыканта.

Его отец пишет: «Тео, сынок, твой папа любит тебя. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и близкие ищут тебя. Где бы ты ни был, дай нам сообщение. Несмотря ни на что, мы тебя найдем!»

В дискографии артиста три альбома. В 2011 году Теофил Лондон произвел фурор несколькими выступлениями во время Каннского кинофестиваля.