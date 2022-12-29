Король Карл III впервые обратился к нации с рождественским поздравлением в своем новом статусе. А учитывая нескончаемый поток нелицеприятных историй из документального фильма Меган Маркл и принца Гарри, британцев и не только разбирало любопытство, посвятит ли монарх беглой родне несколько слов.
Карл III отомстил Меган Маркл и принцу Гарри в своей рождественской речи
Карл III отомстил Меган Маркл и принцу Гарри в своей рождественской речи
Острых комментариев в эфире никто, разумеется, услышать не ожидал – не пристало королю демонстрировать эмоции. А вот контекст упоминания скандальной парочки фанатам королевской семьи способен сказать о многом, пишет Super.
Внимательные зрители могли заметить: король полностью проигнорировал существование Гарри и Меган. Вот такой королевский игнор. Посмотрим, как на это отреагируют начинающие документалисты. Почему бы не снять еще один сериал – про шок от рождественской речи монарха?
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