Карл III отомстил Меган Маркл и принцу Гарри в своей рождественской речи

Острых комментариев в эфире никто, разумеется, услышать не ожидал – не пристало королю демонстрировать эмоции. А вот контекст упоминания скандальной парочки фанатам королевской семьи способен сказать о многом, пишет Super .

Внимательные зрители могли заметить: король полностью проигнорировал существование Гарри и Меган. Вот такой королевский игнор. Посмотрим, как на это отреагируют начинающие документалисты. Почему бы не снять еще один сериал – про шок от рождественской речи монарха?