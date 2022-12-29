ВИДЕО ⟩ Певица Беатрис Небис дарит жителям Эстонии праздничное настроение на французский манер

Песня «Там, где я сейчас с тобой» родилась буквально за три недели, чтобы успеть к рождественским и новогодним праздникам. Музыка стала отсылкой к старым французским песням, чтобы добавить романтичного и праздничного, с ноткой легкой грусти, настроения.

«В нашем mood video мы собрали видео друзей и знакомых из разных уголков мира, ведь наша песня о любви, в которой мы так особенно нуждаемся в этой декабрьской суете, и о том, как нам всем важно в эти зимние праздники быть вместе. Мы верим, что наша песня, хотя бы на три минуты поможет преодолеть расстояния между любимыми и родными!» – говорят Беатрис и Павел