20 ЛЕТ СПУСТЯ ⟩ Эстонка, оказавшаяся при смерти в 9 лет, встретилась со своим спасителем: прекрасно видеть человека, который дал тебе новую жизнь

Керди Ляэне было девять лет, когда ее здоровье внезапно ухудшилось, пишет Elu24. Эстонские врачи не давали ей надежды на жизнь. Девочка уже не могла есть, говорить и ходить, а ее здоровье ухудшалось день ото дня.

Несмотря на то, что эстонские врачи вынесли буквально смертный приговор, семья отказалась сдаваться. Поэтому девочку доставили на вертолете в Хельсинки, где финский нейрохирург Юха Хернесниеми провел ей сложную операцию на головном мозге.

Операция прошла успешно, Керди поправилась – снова научилась ходить и есть.

«Мне было плохо, потому что я боялась, что умру», – вспоминает она в разговоре с финским изданием почти 21 год спустя.

Почетный профессор Юха Хернесниеми, ведущий хирург Хельсинкского университета, который провел более 16 000 операций на головном мозге, считает случай с эстонской девочкой одним из самых удивительных исцелений в своей карьере.

Теперь, более 20 лет спустя, Керди снова встретила своего спасителя. «Было очень приятно увидеть человека, который спас мне жизнь. Это прекрасное чувство, когда видишь лицом к лицу человека, подарившего тебе новую жизнь».

«Было очень приятно увидеть человека, который спас мне жизнь». Фото: Kuvatõmmis videost/ Ilta-Sanomate

Встреча со спасителем

Вызывающая слезы встреча, на которой Керди была с сыном, мужем и матерью, прошла в предрождественском Хельсинки.

«Я помню спокойное выражение лица Хернесниеми, когда он пришел сказать мне, что операция прошла успешно», – вспоминала мать Керди Кая Ляэне момент, когда хирург вышел из операционной. «Я просто так счастлива. Он для нас как король».

Керди, проживающая в Тарту, также отвезла букет цветов Тууле Висат, которая в то время помогала ей с лечением в Финляндии и покрыла расходы на лечение.

Финский нейрохирург Юха Хернесниеми тоже был рад такой встрече. «Я счастлив видеть Керди впервые после операции. Я знал, что она поправилась, потому что слышал о ней на протяжении многих лет», – заявил Хернесниеми.