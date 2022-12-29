Актриса уже много лет счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.
Сальма Хайек опубликовала редкое семейное фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком
Сальма Хайек опубликовала редкое семейное фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком
Помимо 15-летней дочери Валентины от Сальмы Хайек миллиардер воспитывает еще троих детей, в том числе 16-летнего Августина. Его мать – модель Линда Евангелиста – долгое время скрывала от общественности имя отца. Мальчика Франсуа-Анри признал и теперь старается проводить с ним больше времени. Сальма Хайек с теплотой относится к своему пасынку и время от времени публикует совместные фотографии.
На днях актриса поделилась в личном блоге семейным снимком из отпуска. На фото она вместе с Валентиной и Августином сидит в кабине фуникулера. Видимо, Новый год семейство решило отметить высоко в горах.
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