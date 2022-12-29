Сальма Хайек опубликовала редкое семейное фото с 15-летней дочерью и 16-летним пасынком

Помимо 15-летней дочери Валентины от Сальмы Хайек миллиардер воспитывает еще троих детей, в том числе 16-летнего Августина. Его мать – модель Линда Евангелиста – долгое время скрывала от общественности имя отца. Мальчика Франсуа-Анри признал и теперь старается проводить с ним больше времени. Сальма Хайек с теплотой относится к своему пасынку и время от времени публикует совместные фотографии.