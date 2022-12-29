ВИДЕО ⟩ Парень захотел стать собакой и купил костюм за 13 000 евро – вот как он теперь выглядит!

Иногда для популярности достаточно стать дружелюбной собакой. Так и поступил японец, который мечтал стать собакой с самого детства, – его история облетела СМИ по всему миру. А настоящее имя неизвестно по сей день. Тем временем один из роликов собрал уже более двух миллионов просмотров.