Иногда для популярности достаточно стать дружелюбной собакой. Так и поступил японец, который мечтал стать собакой с самого детства, – его история облетела СМИ по всему миру. А настоящее имя неизвестно по сей день. Тем временем один из роликов собрал уже более двух миллионов просмотров.
ВИДЕО ⟩ Парень захотел стать собакой и купил костюм за 13 000 евро – вот как он теперь выглядит!
В своих видео блогер всегда остается в образе: гуляет на поводке, катается по полу и выглядывает в окно. В общем, реализует мечту по полной, пишет Super. Правда, оказаться в собачей «шкуре» – дорогое удовольствие. Перевоплощение обошлось в круглую сумму: в пересчете на евро стоимость костюма составила около 13 000 евро.
Дело в том, что косплеер собак выбрал не абы какой карнавальный костюм с распродажи. Мужчина хотел добиться максимальной реалистичности и обратился к профессионалам своего дела. Колли сшила на заказ компания, производящая костюмы для фильмов и телевизионных рекламных роликов. Производство заняло 40 дней и несколько примерок, основная сложность – в воссоздании правдоподобных форм животного, учитывая что костюм предназначен для человека.