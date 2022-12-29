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Отсидевший 30 лет за решеткой мужчина стал жертвой шантажа: она хотела увидеть снимки, на которых я обнажен

Мерилин Няреп
Отсидевший 30 лет за решеткой мужчина стал жертвой шантажа: она хотела увидеть снимки, на которых я обнажен
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Фото: shutterstock.com/Erakogu/ Elu24 kollaaž

«Я подумал, что все нормально, я не видел грудь, только что вышел из тюрьмы, покажу ей себя и посмотрю на нее», – говорит Юри Тууль, отсидевший 30 лет в тюрьме, о том, как у него начали вымогать деньги с помощью фотографий, на которых он обнажен, пишет Elu24.

Юри Тууль, отсидевший 30 лет в тюрьме, обратился в редакцию со своей проблемой. Он рассказал, что начал общаться с женщиной в Facebook. Если сначала все шло гладко, то в какой-то момент вдруг началось вымогательство.

«С этого момента начинается довольно неприятная история, – говорит Юри. – Короче говоря, какая-то девушка захотела увидеть фотографии, на которых я обнажен. Два дня она вела себя как дурочка. Я подумал, что все нормально, я не видел грудь, только что вышел из тюрьмы, покажу ей себя и посмотрю на нее».

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