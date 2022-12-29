«Я подумал, что все нормально, я не видел грудь, только что вышел из тюрьмы, покажу ей себя и посмотрю на нее», – говорит Юри Тууль, отсидевший 30 лет в тюрьме, о том, как у него начали вымогать деньги с помощью фотографий, на которых он обнажен, пишет Elu24.
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Отсидевший 30 лет за решеткой мужчина стал жертвой шантажа: она хотела увидеть снимки, на которых я обнажен
Отсидевший 30 лет за решеткой мужчина стал жертвой шантажа: она хотела увидеть снимки, на которых я обнажен
Юри Тууль, отсидевший 30 лет в тюрьме, обратился в редакцию со своей проблемой. Он рассказал, что начал общаться с женщиной в Facebook. Если сначала все шло гладко, то в какой-то момент вдруг началось вымогательство.
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