Отсидевший 30 лет за решеткой мужчина стал жертвой шантажа: она хотела увидеть снимки, на которых я обнажен

«Я подумал, что все нормально, я не видел грудь, только что вышел из тюрьмы, покажу ей себя и посмотрю на нее», – говорит Юри Тууль, отсидевший 30 лет в тюрьме, о том, как у него начали вымогать деньги с помощью фотографий, на которых он обнажен, пишет Elu24.