ФОТО ⟩ Ценник в магазине одежды смутил покупателя: они специально делают это перед праздниками?

Таллиннка, купившая рождественские подарки для своей дочери в магазине одежды Sinsay в торговом центре Юлемисте, пришла в замешательство, когда уже дома начала снимать ценники с товаров, которые она купила. «Интересно, все ли цены завышены в этот период?» – спрашивает она, имея в виду преддверие Рождества.

23 декабря, за день до сочельника, Мэри купила рождественские подарки для своей дочери. Хотя цена коробки с изображением деревянного козла составляла 3,49 евро, на этикетке коробки было указано, что она должна стоить 3,99 евро. Рождественские гирлянды также имели два ценника. Первоначально €4,49, а на наклейке сверху €4,99. Женщина сказала, что она также купила в этом магазине нижнее белье, разница в цене которого составляла 1 евро.