Жительница Таллинна, купив в Юлемисте рождественскую одежду, попала в ценовую ловушку. Магазин утверждает, что злого умысла здесь нет, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Ценник в магазине одежды смутил покупателя: они специально делают это перед праздниками?
Ценник в магазине одежды смутил покупателя: они специально делают это перед праздниками?
Таллиннка, купившая рождественские подарки для своей дочери в магазине одежды Sinsay в торговом центре Юлемисте, пришла в замешательство, когда уже дома начала снимать ценники с товаров, которые она купила. «Интересно, все ли цены завышены в этот период?» – спрашивает она, имея в виду преддверие Рождества.