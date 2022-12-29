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ОСТОРОЖНО ⟩ «Будет поджидать на каждом шагу»: этот знак Зодиака может столкнуться с серьезной опасностью 29 декабря

Limon.ee
«Будет поджидать на каждом шагу»: этот знак Зодиака может столкнуться с серьезной опасностью 29 декабря
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Фото: Shutterstock

Представителям стихии воды астрологи дали совет быть осторожнее в четверг, пишет TopNews.

Стало известно, кому из знаков Зодиака предстоит воспользоваться интуицией 29 декабря. Так называемое шестое чувство поможет Рыбам уберечь себя от неприятностей. В четверг представителям этого знака нужно быть на чеку.

Не стоит игнорировать опасения и спонтанную тревожность. Возможно, именно они помогут выйти из любой ситуации победителем.

«Сегодня опасность вас будет поджидать на каждом шагу, но от любых неурядиц спасет так называемое шестое чувство. Все ловушки и препятствия получится обойти лишь у тех, у кого хорошая интуиция. Поэтому не игнорируйте ее предупреждения», –предупреждает известный астролог Тамара Глоба. 

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