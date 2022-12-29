ОСТОРОЖНО ⟩ «Будет поджидать на каждом шагу»: этот знак Зодиака может столкнуться с серьезной опасностью 29 декабря

Стало известно, кому из знаков Зодиака предстоит воспользоваться интуицией 29 декабря. Так называемое шестое чувство поможет Рыбам уберечь себя от неприятностей. В четверг представителям этого знака нужно быть на чеку.

Не стоит игнорировать опасения и спонтанную тревожность. Возможно, именно они помогут выйти из любой ситуации победителем.