ОСТОРОЖНО ⟩ «Будет поджидать на каждом шагу»: этот знак Зодиака может столкнуться с серьезной опасностью 29 декабря
«Будет поджидать на каждом шагу»: этот знак Зодиака может столкнуться с серьезной опасностью 29 декабря
Стало известно, кому из знаков Зодиака предстоит воспользоваться интуицией 29 декабря. Так называемое шестое чувство поможет Рыбам уберечь себя от неприятностей. В четверг представителям этого знака нужно быть на чеку.
Не стоит игнорировать опасения и спонтанную тревожность. Возможно, именно они помогут выйти из любой ситуации победителем.
«Сегодня опасность вас будет поджидать на каждом шагу, но от любых неурядиц спасет так называемое шестое чувство. Все ловушки и препятствия получится обойти лишь у тех, у кого хорошая интуиция. Поэтому не игнорируйте ее предупреждения», –предупреждает известный астролог Тамара Глоба.