В семье бывшей солистки «Тату» праздник: сыну Юлии Волковой исполнилось 15 лет. Артистка решила поздравить мальчика в личном блоге в Instagram и опубликовала трогательный пост, пишет Супер.
ФОТО ⟩ Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой
Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой
«Я очень тебя люблю и горжусь тобой, — написала Юлия. — Спасибо Богу, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду рядом с тобой». На фото нарядная певица позирует вместе с подросшим сыном на фоне праздничных шаров. А Самира не узнать. Мальчик уже совсем взрослый и на целую голову выше мамы!
К слову, Самир с детства находится под пристальным вниманием журналистов. Мальчика Юлия Волкова родила от наследника генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Парвиза Ясинова. Правда, роман пары продолжался недолго, и Юлия все чаще стала брать сына на светские мероприятия. С отцом у Самира отношения сложные: артистка как-то признавалась, что мальчик называет его только по имени и практически не видится с ним.
Ключевые слова