ФОТО ⟩ Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой

«Я очень тебя люблю и горжусь тобой, — написала Юлия. — Спасибо Богу, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду рядом с тобой». На фото нарядная певица позирует вместе с подросшим сыном на фоне праздничных шаров. А Самира не узнать. Мальчик уже совсем взрослый и на целую голову выше мамы!