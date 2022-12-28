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В Сети появилось видео с принцем Луи, который дарит цветы принцессе Шарлотте

Limon.ee
В Сети появилось видео с принцем Луи, который дарит цветы принцессе Шарлотте
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Кетй Миддлтон с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.
Кетй Миддлтон с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Фото: Stephen Lock

В Сети обсуждают поступок четырехлетнего принца Луи, младшего сына принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон. По пути на рождественскую службу в Сандрингеме он отстал от родителей, чтобы сделать сюрприз своей сестре, семилетней принцессе Шарлотте, пишет Сплетник.

Британцы, которые собрались, чтобы встретить членов королевской семьи, подарили Луи игрушку и букет цветов – получив подарки, он догнал семью и вручил букет принцессе Шарлотте. Этот поступок очаровал собравшихся людей и пользователей Сети, которые назвали его настоящим джентльменом.

Этим дело не закончилось – мальчик снова привлек внимание, когда потянул за руку и поторопил свою мать Кейт Миддлтон, остановившуюся пообщаться с собравшимися людьми.

«На официальном мероприятии маленький принц Луи отстал от родителей, чтобы принести старшей сестре Шарлотте букетик цветов. Трогательно! – написали в телеграм-канале »Только никому mini«. – Но хулиганский характер не спрячешь, и вот уже четырехлетка тащит Кейт Миддлтон, чтобы она поменьше болтала с народом».

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