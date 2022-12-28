В Сети появилось видео с принцем Луи, который дарит цветы принцессе Шарлотте

Британцы, которые собрались, чтобы встретить членов королевской семьи, подарили Луи игрушку и букет цветов – получив подарки, он догнал семью и вручил букет принцессе Шарлотте. Этот поступок очаровал собравшихся людей и пользователей Сети, которые назвали его настоящим джентльменом.

Этим дело не закончилось – мальчик снова привлек внимание, когда потянул за руку и поторопил свою мать Кейт Миддлтон, остановившуюся пообщаться с собравшимися людьми.