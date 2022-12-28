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ШОКОЛАДНАЯ КРАСАВИЦА! ⟩ Участница эстонского реалити-шоу показала, чего лишился ее бывший возлюбленный, променявший ее на другую у всех на глазах

Limon.ee
Участница эстонского реалити-шоу показала, чего лишился ее бывший возлюбленный, променявший ее на другую у всех на глазах
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Участница эстонского реалити-шоу Armastuse malev Марит.
Участница эстонского реалити-шоу Armastuse malev Марит. Фото: Ardo Kaljuvee

Марит, участница второго сезона реалити-шоу Armastuse malev («Армия любви»), снова огорошила подписчиков в социальных сетях красивыми снимками в нижнем белье, пишет Elu24.

Марит, участвовавшая во втором сезоне реалити-шоу Armastuse malev на Kanal 2, считалась уже практически финалисткой. В последний момент Ксавье-Александер, который весь сезон практически носил Марит на руках, вместо нее выбрал Ийрис, пришедшую на шоу в качестве джокера.

Кажется, Марит уже давно не переживает из-за этого и показывает, чего лишился Ксавье-Александер.

«Я шоколад, я готова таять во рту», ​​– смело заявляет Марит в социальных сетях. На двух фотографиях, прикрепленных к публикации, Марит одета только в белое нижнее белье и сидит на белом пушистом одеяле.

«Вот это да! Бомба!» – хвалит один комментатор фото, другой добавляет: «Боже мой, какая женщина!»

Марит уже публиковала снимки из той же фотосессии в своем аккаунте в Instagram. Как в таком же белом комплекте, так и в черном.

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