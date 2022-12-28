Марит, участница второго сезона реалити-шоу Armastuse malev («Армия любви»), снова огорошила подписчиков в социальных сетях красивыми снимками в нижнем белье, пишет Elu24.
ШОКОЛАДНАЯ КРАСАВИЦА! ⟩ Участница эстонского реалити-шоу показала, чего лишился ее бывший возлюбленный, променявший ее на другую у всех на глазах
Марит, участвовавшая во втором сезоне реалити-шоу Armastuse malev на Kanal 2, считалась уже практически финалисткой. В последний момент Ксавье-Александер, который весь сезон практически носил Марит на руках, вместо нее выбрал Ийрис, пришедшую на шоу в качестве джокера.
Кажется, Марит уже давно не переживает из-за этого и показывает, чего лишился Ксавье-Александер.
«Я шоколад, я готова таять во рту», – смело заявляет Марит в социальных сетях. На двух фотографиях, прикрепленных к публикации, Марит одета только в белое нижнее белье и сидит на белом пушистом одеяле.
«Вот это да! Бомба!» – хвалит один комментатор фото, другой добавляет: «Боже мой, какая женщина!»
Марит уже публиковала снимки из той же фотосессии в своем аккаунте в Instagram. Как в таком же белом комплекте, так и в черном.