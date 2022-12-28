Хоть кости целы! Женщина попала в закрытый багажный люк на автовокзале Пярну

"Я укладывала свой большой рюкзак и лыжную сумку со спортивным снаряжением в багажный отсек под автобусом, как вдруг люк начал закрываться. Один из пассажиров заметил это и остановил закрытие люка. Но внезапно люк закрылся, сильным ударив меня по обеим ногам, а затем прижал мои ноги", - рассказывает одна из лучших гребцов Эстонии Линда Тетсманн о шокирующем инциденте, произошедшем с ней на автобусной станции Пярну 18 декабря. Об этом пишет Elu24.