В Финляндии с каждым годом все более популярными становятся сапоги или ботинки с ледоколами и противоскользящие накладки с шипами для льда, которые помогают сделать ходьбу более безопасной в скользких зимних условиях. Люди также носят их в магазинах и торговых центрах.
В Финляндии люди ходят по магазинам в обуви с ледоколами: это нормально?
По данным сайта Mtvuutiset.fi, с января 2021 года по декабрь 2022 года продажи сапог с ледоколами выросли на 144 процента. За тот же период продажа ледоступов, прикрепляемых к обуви, выросла на 210 процентов.
Все больше финнов теперь носят обувь с уже встроенными шипами, которые не дают ногам скользить. Но разрешена ли такая обувь в магазинах? Люди обсуждают эту проблему, например, на интернет-форумах. Ледоступы могут повредить пол, а также издают громкий звук при ходьбе. Но: эти противоскользящие накладки можно снимать при входе в магазины, а ледоколы на обуви убираются в специальные углубения.
Журналисты поинтересовались у финских супермаркетов и торговых центров, есть ли у них специальные рекомендации для покупателей по использованию такой обуви. Большинство сетей ничего не имеют против покупателей в такой обуви.
«В компании Lidl не было обнаружено никаких доказательств особого вреда, причиняемого обувью с ледоколами, и не было необходимости инструктировать покупателей по этому поводу. Пол в магазинах твердый и прочный, и звук от шипов сливается с другими звуками в магазине», - говорит представитель финской компании Lidl Рийкка Пелтомяки.
Положительно к покупателям в обуви с шипами относятся и во всех магазинах сети Tokmann. «Мы только надеемся, что наши клиенты учтут, что полы могут быть скользкими», - говорит Маарит Микконен, менеджер по связям с инвесторами и коммуникациям компании Tokmann.
Кай Оваскайнен из SOK Communications сообщил, что в S-Group нет специальных правил относительно зимней обуви, а значит, в такой обуви можно смело приходить в магазины. «Пол обычно сделан из прочных каменных плит, которые могут выдержать подобные шипы», - сказал Оваскайнен и добавил, что на таких полах человек в обуви с металлическими шипами или накладками может поскользнуться, поэтому клиентам следует ходить осторожно.
Эмма Ламмела из отдела коммуникаций K-Group сказала, что у фирмы нет специальной политики в отношении такой обуви или противоскользящих накладок. Микко Эронен, менеджер магазина K-Supermarket Hyppyr в Лахти, говорит, что в магазине не запрещено использовать зимние ботинки с шипами, но настоятельно рекомендуется все же снимать их в помещении, так как иногда шипы все же царапют пол, а также могут сломаться.
Вывод: при использовании противоскользящих средств нужно обращать внимание на напольное покрытие в магазинах.
Арттури Эловирта, менеджер по коммуникациям торгового центра Forum Quarter в Турку, также надеется, что пользователи ледоколов будут следовать логике и здравому смыслу. В центре нет никаких правил относительно ношения обуви с шипами, но Эловирта отметил, что магазины с ламинированными или деревянными полами, например, потенциально более уязвимы для повреждений.
Даже если в некоторых магазинах полы действительно выложены плиткой, то несколько шагов не навредят им. На подошвах обуви обычно застревают песок и мелкие камни, и они могут царапать пол, как и обувь с ледоколами.
Финские журналисты пришли к выводу, что обувь с ледоколами особо не врдеит напольным покрытиям магазинов, но все же советуют людям снимать противоскользящие наклейки и убирать шипы.