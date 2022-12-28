В Финляндии люди ходят по магазинам в обуви с ледоколами: это нормально?

По данным сайта Mtvuutiset.fi, с января 2021 года по декабрь 2022 года продажи сапог с ледоколами выросли на 144 процента. За тот же период продажа ледоступов, прикрепляемых к обуви, выросла на 210 процентов.

Все больше финнов теперь носят обувь с уже встроенными шипами, которые не дают ногам скользить. Но разрешена ли такая обувь в магазинах? Люди обсуждают эту проблему, например, на интернет-форумах. Ледоступы могут повредить пол, а также издают громкий звук при ходьбе. Но: эти противоскользящие накладки можно снимать при входе в магазины, а ледоколы на обуви убираются в специальные углубения.

Обувь с уже встроенными ледоколами. При входе в магазин их можно убрать в специальные углубления на подошве Фото: скриншот

Журналисты поинтересовались у финских супермаркетов и торговых центров, есть ли у них специальные рекомендации для покупателей по использованию такой обуви. Большинство сетей ничего не имеют против покупателей в такой обуви.

«В компании Lidl не было обнаружено никаких доказательств особого вреда, причиняемого обувью с ледоколами, и не было необходимости инструктировать покупателей по этому поводу. Пол в магазинах твердый и прочный, и звук от шипов сливается с другими звуками в магазине», - говорит представитель финской компании Lidl Рийкка Пелтомяки.