Супруга тренера сборной РФ по футболу Даша Карпина просит помощи!

В Инстаграме Даша разместила несколько фоток с елкой и написала: «Девочки, наиважнейший вопрос! Что собираетесь дарить мужу на НГ?»

Ответов пока не слишком много, но среди них есть и смешные. Например, Даше советуют подарить мужу Rolls Royce Phantom, футбольный клуб Tallinn, машинки на пульте управления. Интересно, что же она предподнесет в новогоднюю ночь своему благоверному?