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Супруга тренера сборной РФ по футболу Даша Карпина просит помощи!

Limon.ee
Супруга тренера сборной РФ по футболу Даша Карпина просит помощи!
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Валерий и Дарья Карпины.
Валерий и Дарья Карпины. Фото: Gavriil Grigorov

Супруга тренера сборной России по футболу Даша Карпина сейчас в Эстонии. Они с мужем Валерием Карпиным - уроженцы Нарвы, и, видимо, собираются встретить Новый год на родине.

В Инстаграме Даша разместила несколько фоток с елкой и написала: «Девочки, наиважнейший вопрос! Что собираетесь дарить мужу на НГ?»

Ответов пока не слишком много, но среди них есть и смешные. Например, Даше советуют подарить мужу Rolls Royce Phantom, футбольный клуб Tallinn, машинки на пульте управления. Интересно, что же она предподнесет в новогоднюю ночь своему благоверному?

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