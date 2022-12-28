Супруга тренера сборной России по футболу Даша Карпина сейчас в Эстонии. Они с мужем Валерием Карпиным - уроженцы Нарвы, и, видимо, собираются встретить Новый год на родине.
Супруга тренера сборной РФ по футболу Даша Карпина просит помощи!
Супруга тренера сборной РФ по футболу Даша Карпина просит помощи!
В Инстаграме Даша разместила несколько фоток с елкой и написала: «Девочки, наиважнейший вопрос! Что собираетесь дарить мужу на НГ?»
Ответов пока не слишком много, но среди них есть и смешные. Например, Даше советуют подарить мужу Rolls Royce Phantom, футбольный клуб Tallinn, машинки на пульте управления. Интересно, что же она предподнесет в новогоднюю ночь своему благоверному?
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