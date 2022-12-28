В ложке яд: какие продукты «отменяют» действие лекарств

Когда по какой-либо причине вам приходится принимать лекарства, важно в точности соблюдать режим приема: не пропускать таблетки, пить их в точности с назначением - до или после еды. Но есть кое-что еще, о чем нас не предупреждает даже врач: некоторые привычные продукты могут свести на нет все лечение, если сочетать их с лекарствами. Мы предлагаем вам список продуктов, от которых лучше воздержаться до полного выздоровления - так оно точно наступит скорее!

Не занимайтесь самолечением! В статье мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Грейпфрут и грейпфрутовый сок

Очень полезный фрукт, богатый антиоксидантами, благотворно влияющий на печень, кожу, мозг, но очень опасный при приеме любых лекарств. Дело в том, что определенные соединения, содержащиеся в грейпфруте, способны блокировать действие ферментов печени и кишечника, и в итоге даже принимая нормальную дозировку лекарства, вы можете столкнуться с эффектом передозировки. Если уж пьете таблетки, то никаких грейпфрутов!

Капуста

От этого овоща лучше держаться подальше людям с больным сердцем, которые принимают препараты для разжижения крови. В капусте очень много витамина К, а он в свою очередь способен блокировать действие препаратов, препятствующих образованию тромбов. И все лечение окажется бесполезным, увы.

Сыр твёрдых сортов