На прошлой неделе в редакцию Elu24 попало видео, на котором красный BMW X6 M нарушает правила дорожного движения на Палдиском шоссе, пересекая перекресток на красный свет. Насколько известно редакции, автомобиль принадлежит Андреасу Метсамаа, сыну убитого бизнесмена и политика Майта Метсамаа. Неизвестно, был ли в тот момент за рулем сам Андреас.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Водителя BMW с номерным знаком сына убитого бизнесмена не смутил красный свет светофора
Водителя BMW с номерным знаком сына убитого бизнесмена не смутил красный свет светофора
На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель пересекает сплошную линию, объезжая вежливо ожидающих автомобилистов, чтобы совершить незаконный разворот на красный свет. По словам водителя, приславшего видео, такой стиль вождения никак не улучшает имидж водителей BMW. «Даже водитель такой шикарной машины должен вести себя вежливо», – говорит человек, отправивший видео.
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