ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Водителя BMW с номерным знаком сына убитого бизнесмена не смутил красный свет светофора

На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель пересекает сплошную линию, объезжая вежливо ожидающих автомобилистов, чтобы совершить незаконный разворот на красный свет. По словам водителя, приславшего видео, такой стиль вождения никак не улучшает имидж водителей BMW. «Даже водитель такой шикарной машины должен вести себя вежливо», – говорит человек, отправивший видео.

Несомненно, такое поведение на дороге недопустимо, но был ли в тот момент за рулем сам Андреас, неизвестно. Однако редакции известно, что этот номерной знак на протяжении многих лет принадлежал Андреасу Метсамаа, сыну бизнесмена Майта Метсамаа, убитого в 1999 году.