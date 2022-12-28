«На нашем полуострове продолжаются странные перебои с подачей электроэнергии», – говорит Меррит Кихо, управляющая рестораном на полуострове Юминда, по словам которой электричество отключалось несколько дней подряд перед рождественскими праздниками. Янек Тейнлум, член правления сельского общества Юминда, говорит, что такие перебои иногда случаются в прибрежных районах, и остается надеяться, что они заставят жителей деревни больше общаться и держаться вместе, пишет Elu24.
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Жителей полуострова Юминда беспокоят перебои с электричеством: все время боишься, когда же это случится снова...
Жителей полуострова Юминда беспокоят перебои с электричеством: все время боишься, когда же это случится снова...
«В прошлый понедельник не было света час, во вторник около получаса и в среду снова 40 минут. Будет ли тестироваться кризисная ситуация на полуострове Юминда, где часть инфраструктуры на время останется без электричества?» – спрашивает ресторатор.