Жителей полуострова Юминда беспокоят перебои с электричеством: все время боишься, когда же это случится снова...

«В прошлый понедельник не было света час, во вторник около получаса и в среду снова 40 минут. Будет ли тестироваться кризисная ситуация на полуострове Юминда, где часть инфраструктуры на время останется без электричества?» – спрашивает ресторатор.

Действительно, во время шторма, обрушившегося на Эстонию в середине декабря, хозяева домашнего ресторана два вечера встречали гостей при свечах. «Пока мы нашли решение. Но сегодня вечером у нас снова будут посетители, а в помещении уже довольно прохладно», – сказали несколько дней назад владельцы ресторана Яан и Меррит Кихо.