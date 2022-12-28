Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Жителей полуострова Юминда беспокоят перебои с электричеством: все время боишься, когда же это случится снова...

Кристийна Рейманд
Жителей полуострова Юминда беспокоят перебои с электричеством: все время боишься, когда же это случится снова...
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электролинии зимой.
Электролинии зимой. Фото: Elmo Riig/Sakala

«На нашем полуострове продолжаются странные перебои с подачей электроэнергии», – говорит Меррит Кихо, управляющая рестораном на полуострове Юминда, по словам которой электричество отключалось несколько дней подряд перед рождественскими праздниками. Янек Тейнлум, член правления сельского общества Юминда, говорит, что такие перебои иногда случаются в прибрежных районах, и остается надеяться, что они заставят жителей деревни больше общаться и держаться вместе, пишет Elu24.

«В прошлый понедельник не было света час, во вторник около получаса и в среду снова 40 минут. Будет ли тестироваться кризисная ситуация на полуострове Юминда, где часть инфраструктуры на время останется без электричества?» – спрашивает ресторатор.

Действительно, во время шторма, обрушившегося на Эстонию в середине декабря, хозяева домашнего ресторана два вечера встречали гостей при свечах. «Пока мы нашли решение. Но сегодня вечером у нас снова будут посетители, а в помещении уже довольно прохладно», – сказали несколько дней назад владельцы ресторана Яан и Меррит Кихо.

Ключевые слова
Наверх