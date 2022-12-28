Вдова Александра Пономаренко получила от него письмо после смерти

Александр умер 24 декабря от онкологического заболевания. Полтора года назад у звезды диагностировали рак желудка в четвертой стадии с осложнениями в виде метастазов в легких. Спустя два дня после кончины артиста похоронили на родине, в Новочеркарсске.

Супруга покойного юмориста Анна рассказала, что получила от него открытку. По ее словам, Александр понимал, что он скоро уйдет из жизни, поэтому заранее отправил ей письмо с трогательными словами.

«Он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок мне заранее. Уже после его смерти мне пришел от него букет с открыткой. В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом», - заявила вдова Пономаренко.