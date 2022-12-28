Русская голубая кошка Ада пропала в Пельгулинна: хозяйка просит помощи

«Пожалуйста, помогите! Ада пропала в Пельгулинна, но, возможно, уже забрела куда-то далеко. Ада пропала в полдень 23 декабря, сломав клетку и убежав из нее, когда я шла к своей машине перед домом по адресу Ристику, 33. Мы проверили все места, где Ада могла бы быть, но не нашли», - пишет хозяйка кошки Карина в группе Kalamaja в Фейсбуке.

«Поскольку она больна эпилепсией и поэтому нуждается в лекарствах дважды в день, мы призываем всех, кто где-либо увидит кошку, сразу же позвонить нам по телефону +372 507 2500. Ада вся серая, зеленоглазая и чипированная. Мы очень хотим забрать ее домой!»

Ада Фото: Erakogu

«Это робкая домашняя кошка, которой каким-то образом удалось выбраться из клетки. Возможно, прячется где-то в саду. Если вы увидите ее, пожалуйста, позвоните!» - просит Карина.

Если у животного есть чип, можно ли его использовать для определения местонахождения, спрашивает один из комментаторов. «Животное можно идентифицировать по чипу, но, к сожалению, это не GPS», - отвечает хозяйка кошки.