Как они похожи! Грете Гриффин провела Рождество со своими сестрами

«Лучшие подружки с рождения», - так подписала снимок в Инстаграме эстонская семиборка из США Грете Гриффин. На фото она позирует с сестрами Джейд и Грит Шадейко.

«Все вместе - одно лицо красивой женщины», - написал один из комментаторов.

Рождество сестры и раньше праздновали вместе под солнцем Флориды. Младшая сестра Грете - Джейд Шадейко, волейболистка, также живет во Флориде, США.

В конце ноября Грете опубликовала в соцсетях видео своей великолепной пятиметровой рождественской елки, на установку которой, по ее словам, ушло почти шесть часов.

Это Рождество было особенным для Гриффинов, так как следующее они уже будут встречать впятером. Третья дочь Греты и Роберта должна родиться в феврале.