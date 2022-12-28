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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову

Limon.ee
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Фото: Steve Vas via www.imago-images.de

Шайло застали во время прогулки в Нью-Йорке, пишет tsn.ua.

Биологическая дочь знаменитых голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли побрила голову и не на шутку испугала поклонников.

В частности, Шайло застали папарацци, когда она выходила из магазина. Девушка была одета в короткие шорты и черное худи. Впрочем, внимание пользователей привлекла новая прическа Шайло. Девушка побрила голову, ныне у нее очень короткие волосы. Поклонники дочери знаменитых супругов начали подозревать, что Шайло снова задумывается над тем, чтобы сменить пол.

Напомним, с самого детства Шайло одевала одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном. Более того, в 12 лет девушка начала принимать гормоны. Однако впоследствии Шайло передумала менять пол, отрастила волосы, принялась одевать платья и даже делать легкий макияж.

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