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Как правильно пить чай с медом: развеиваем миф и раскрываем секреты

Limon.ee
Как правильно пить чай с медом: развеиваем миф и раскрываем секреты
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Чай с медом. Иллюстративное фото
Чай с медом. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Почему нельзя мед положить в горячий чай, чем это чревато и правда ли, что делать это действительно запрещено - узнайте в материале УНИАН.

Мед - это очень полезный и доступный для каждого продукт. О нем широко известно несколько фактов: мед с кипятком выделяет яд, а сам по себе является витаминной бомбой. Давайте разберемся, почему нельзя нагревать мед и правда ли это.

Мед в горячий чай: вредно это или полезно

Считается, что мед в горячем чае начинает выделять токсические вещества. Ученые решили исследовать этот вопрос и пришли к выводу, что при нагревании выделяется оксиметилфурфурол. Вот только это вещество присутствует в сахаросодержащих продуктах и без подогрева - просто образовывается он там медленнее.

При дальнейших исследованиях выяснилось, что оксиметилфурфурол не является токсичным веществом. Ученые провели эксперименты над живыми существами и не обнаружили никакого вреда для здоровья.
 
Как правильно пить чай с медом при простуде

Несмотря на то что заявления «мед с кипятком выделяет яд» - это чушь, добавлять его в очень горячий чай не стоит, но по другой причине. Так, в кипятке мед может растерять часть своих полезных веществ и даже незначительно утратить полноту вкусовых качеств. Чтобы получить максимум от этого продукта, лучше всего его добавлять, когда чай уже пригоден для питья.

Чтобы превратить напиток в средство от простуды, можно по вкусу добавить лимон, корицу, кардамон или имбирь. Также мед хорошо сочетается с травяными, ягодными и фруктовыми чаями.

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