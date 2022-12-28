Почему нельзя мед положить в горячий чай, чем это чревато и правда ли, что делать это действительно запрещено - узнайте в материале УНИАН.
Как правильно пить чай с медом: развеиваем миф и раскрываем секреты
Мед - это очень полезный и доступный для каждого продукт. О нем широко известно несколько фактов: мед с кипятком выделяет яд, а сам по себе является витаминной бомбой. Давайте разберемся, почему нельзя нагревать мед и правда ли это.
Мед в горячий чай: вредно это или полезно
Считается, что мед в горячем чае начинает выделять токсические вещества. Ученые решили исследовать этот вопрос и пришли к выводу, что при нагревании выделяется оксиметилфурфурол. Вот только это вещество присутствует в сахаросодержащих продуктах и без подогрева - просто образовывается он там медленнее.
Несмотря на то что заявления «мед с кипятком выделяет яд» - это чушь, добавлять его в очень горячий чай не стоит, но по другой причине. Так, в кипятке мед может растерять часть своих полезных веществ и даже незначительно утратить полноту вкусовых качеств. Чтобы получить максимум от этого продукта, лучше всего его добавлять, когда чай уже пригоден для питья.
Чтобы превратить напиток в средство от простуды, можно по вкусу добавить лимон, корицу, кардамон или имбирь. Также мед хорошо сочетается с травяными, ягодными и фруктовыми чаями.