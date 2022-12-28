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ИТОГИ ГОДА В ИСТОРИЯХ ⟩ «Развелась с мужем, на руках грудной ребенок»: яркие победы и поражения читателей портала Limon

Виктория Соломончук
, Журналист
«Развелась с мужем, на руках грудной ребенок»: яркие победы и поражения читателей портала Limon
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Портал Limon и «Лимонад-шоу» за эти пару месяцев стал еще ближе к читателям. Мы открываем новые возможности для коммуникации, придумываем новые проекты и перетаскаем старые – делаем все, чтобы вызвать вас на откровенный разговор и стать ближе друг к другу.

«Я вырос в нищете. В моем подростковом возрасте появился первый айфон и в обществе он стал символом богатства. Конечно, я с восхищением смотрел на обладателей «яблок». Только в самых смелых мечтах мог позволить себе этот навороченный телефон. Годы шли, я постепенно начал зарабатывать. Сейчас у меня все крайне хорошо, свой ресторанный бизнес. Моя ежемесячная чистая прибыль нескольких десятков тысяч. Меня считают успешным человеком, я могу позволить себе многое, но по-настоящему крутым считаю себя только тогда, когда покупаю последний iPhone. Чувствую внутреннее удовлетворение в такие моменты. Не построенный успешный бизнес, связи, дом, квартира и не крутые автомобили, а именно iPhone дает мне уверенность, что я действительно крут и богат. И избавляться от нищебродской установки, появившейся пятнадцать лет назад, не собираюсь».

«Развелась с мужем и наконец-то я бесконечно счастлива, и знаете, не надо бояться, если у вас маленькие дети! Вы даже представить себе не можете сколько времени и сил у меня появилось на себя, ребенка и жизнь, а раньше думала, что ничего не могу», – поделилась своей победой в 2022 году читательница портала. 

«За последние два с половиной года я: познакомилась с мужчиной своей мечты, влюбилась, вышла за него замуж. Сделала огромный шаг в работе), стала зарабатывать в два раза больше, купила новенькую машину, перестала экономить и стала жить так, как реально хочу. За последний год пошла на танцы, стала заниматься волонтерством, пошла на актёрское мастерство. Наладила отношения с мамой. Секрет прост: два с половиной года назад я начала заниматься с психологом и только сейчас пришло осознание».

Тема предновогоднего вечера в среду, 28 декабря: «Итоги 2022: победы и разочарования года».

Присылайте свои истории о победах и разочарованиях года на                                                     info@limon.eе

Ведущая шоу Виктория Соломончук и психолог Кристина Пронина, подвели итоги, прочитали истории о победах и разочарованиях, поддержали и подбодрили слушателей, а теперь все вместе шагнем в Новый год облегченными, радостными и счастливыми!

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