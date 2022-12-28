ИТОГИ ГОДА В ИСТОРИЯХ ⟩ «Развелась с мужем, на руках грудной ребенок»: яркие победы и поражения читателей портала Limon

«Я вырос в нищете. В моем подростковом возрасте появился первый айфон и в обществе он стал символом богатства. Конечно, я с восхищением смотрел на обладателей «яблок». Только в самых смелых мечтах мог позволить себе этот навороченный телефон. Годы шли, я постепенно начал зарабатывать. Сейчас у меня все крайне хорошо, свой ресторанный бизнес. Моя ежемесячная чистая прибыль нескольких десятков тысяч. Меня считают успешным человеком, я могу позволить себе многое, но по-настоящему крутым считаю себя только тогда, когда покупаю последний iPhone. Чувствую внутреннее удовлетворение в такие моменты. Не построенный успешный бизнес, связи, дом, квартира и не крутые автомобили, а именно iPhone дает мне уверенность, что я действительно крут и богат. И избавляться от нищебродской установки, появившейся пятнадцать лет назад, не собираюсь».