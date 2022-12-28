Наступает очередной период ретроградного Меркурия. Сейчас этим уже никого не удивишь и не напугаешь. И это правильно. Ведь если знать, чего ждать и как себя вести, то можно прожить этот период без особых проблем и даже с пользой для себя.
Ретроградный Меркурий с 28 декабря по 19 января: как знакам Зодиака уберечь себя в этот период
Есть понятия директного и ретроградного движения планет. Первое направление - прямое или директное. Второе - обратное или ретроградное - и это вовсе не означает, что планета действительно движется вспять. Все объясняется тем, что разные планеты находятся на разном удалении от Солнца и имеют разные скорости вращения вокруг него. Из-за этой разницы параметров у каждой планеты бывают периоды, когда она замедляется относительно Земли. И нам кажется, что она начинает двигаться в другую сторону.
У каждой планеты своя частота и продолжительность ретроградности. У Меркурия такие периоды бывают 3-4 раза в год, и длятся чуть меньше полутора месяцев. Ближайший период ретроградного Меркурия начнется с 28 декабря 2022 года и закончится 19 января 2023 года, то есть выпадет на время новогодних праздников. И хотя многие по-прежнему думают, что принципы ретроградности ничего не меняют в нашей жизни, это далеко не так.
Как разным знакам Зодиака пережить это время без потерь, рассказывает профессиональный астролог Инна Любимова.
Период ретроградности планет влияет на те сферы жизни, за которые эти планеты отвечают. Меркурий в ответе за мышление, поездки, работу с документами, коммуникации, автомобили и технику, обучение, ближайших родственников. Поэтому в период ретроградности влияние на эти сферы будет особенно ощутимо.
Важный нюанс: у ретроградного периода есть свой шлейф. Он включает в себя два периода: время замедления хода до ретроградного периода и время, когда после ретроградности планета набирает скорость, чтобы дойти до точки, на которой ранее остановилась. С учетом времени шлейфа общий период действия ретроградного Меркурия стартует 21 декабря 2022 года, а завершается 7 февраля 2023 года.
Сила влияния зависит также от того, в каком знаке находится планета во время ретроградности. В этот раз Меркурий будет в Козероге, и поэтому представители именно этого знака Зодиака почувствуют его наибольшее влияние. Также довольно сильно это влияние ощутят люди, рожденных под знаком Овна, Рака и Весов.
Если вы в списке «счастливчиков», то будьте готовы к возможным сложностям в коммуникациях, договоренностях; к ошибкам в документах, проблемам с автомобилем или другой техникой. Будьте более внимательны и в поездках: потеря багажа или сложности с билетами - нередкое явление в этот период. По возможности лучше совсем отказаться от поездок.
Всем знакам Зодиака стоит поставить себе одну главную задачу - провести это время максимально спокойно и созерцательно, не делая резких движений и не допуская резких слов. Начинать новые дела не стоит, даже если очень хочется: как только ретроградный Меркурий закончится, вы либо пожалеете о сделанном, либо само дело развалится. Например, покупка квартиры в этот сложный период обернется обманом со стороны продавца. Договоренности, достигнутые в период ретроградности, не выполнятся, а новые знакомства разочаруют.
Как же пережить это время без потерь, если вы Козерог, Овен, Весы или Рак
Козерогу следует в этот период быть более дисциплинированными в делах; планировать каждый свой шаг и неукоснительно следовать этому плану. Тогда вы сделаете меньше неверных действий. Посвятите время работе над ошибками и переосмыслению своих ценностей. Положитесь на свое умение видеть цель, но двигаться к ней начинайте после окончания неблагоприятного периода.
Овна ждет очень хороший год. Так как его начало придется на период ретроградного Меркурия, вам захочется вкладывать энергию в реализацию каких-то проектов, делать все быстро. Но постарайтесь не начинать ничего нового, дождитесь благоприятного времени. Оптимизм и энергичность помогут вам избежать козней ретропланеты. Просто направьте свою энергию в позитивное русло, например, на спорт или физическую активность. Следующий год находится под управлением Марса, а его энергии очень близки Овну: поэтому в самом начале года вы можете ощутить сильное стремление активно действовать, что-то менять в своей жизни и достигать больших целей. Эти ощущения очень правильны, но не спешите приступать к реализации задуманного, лучше посвятите это время тщательному обдумыванию вариантов и стратегий. А действовать вы сможете по окончанию этого непростого периода.
Весам стоит положиться на свои дипломатические таланты. Так вы сможете решить даже самые сложные проблемы и выйти победителем из любой ситуации, которая возникнет на вашем пути из-за ретроградного Меркурия. Посвятите это время творчеству, поиску гармонии и работе над ошибками. И обязательно перепроверяйте все документы тщательнее обычного. 2023 год под управлением Марса будет хорошим для вас, если вы захотите разобраться в себе и реализовать новые планы. Но не стоит начинать ничего нового и действовать в грядущий сложный период. Посвятите его структурированию своих планов: напишите пошаговую стратегию достижения задуманного, чтобы начать реализовывать все это после ретроградного Меркурия.
Раку следует быть внимательнее к своим эмоциям и к их проявлению в общении с окружающими, особенно с близкими родственниками. В отличие от Овнов и Весов, скорее не вы рискуете ошибаться, а ошибки других людей создадут вам сложности. Соответственно, вам стоит быть особенно внимательными к словам других людей, к их манере общения с вами. Перепроверяйте все документы, чтобы минимизировать или избежать и собственных, и чужих недочетов. Посвятите это непростое время семье, дому, займитесь бытом. Наведите порядок, отложив все важные проекты и разговоры до благоприятного времени.
Как пережить ретроградный Меркурий другим знакам Зодиака
На представителей остальных знаков Зодиака ретроградный Меркурий окажет чуть меньшее влияние, но это не значит, что нужно расслабляться. Внимательность еще никому не вредила, тем более, что речь идет об очень тонких сферах, среди которых общение между людьми и финансы.
Так, покупка нового фена, который быстро сломается - это мелочь, а вот от крупных покупок лучше воздержаться, поскольку высоки риски финансовых потерь.
Это период прекрасно подойдет не для активных действий, а для их планирования и упорядочивания своих знаний, навыков, вещей в доме или на работе. Вооружитесь коротким списком того, чем лучше заниматься и чего не делать в период, который начнется совсем скоро.
Не рекомендуется:
начинать новые и важные дела;
совершать поездки и путешествия;
покупать новую технику и в целом делать крупные покупки.
Рекомендуется:
продолжать когда-то начатое обучение;
возвращаться к изучению иностранных языков;
разбирать и сортировать фотографии, бумаги, старые вещи;
наводить порядок в доме, гардеробе, делах, делать перестановку;
обдумывать текущие дела или завершать начатые;
сохранять максимальную внимательность в переговорах;
проводить проверки и перепроверки всех документов;
быть особенно внимательными с электроникой и автомобилями.
Следуя этим простым советам, вы сможете не только прожить этот период достаточно легко, но и извлечь из него пользу для себя. Тщательно подготовиться к следующему периоду, полному новых начинаний и активных действий. Перестав бояться ретроградного Меркурия, вы сможете использовать это время для реализации новых возможностей и роста.