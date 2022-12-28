Ретроградный Меркурий с 28 декабря по 19 января: как знакам Зодиака уберечь себя в этот период

Сила влияния зависит также от того, в каком знаке находится планета во время ретроградности. В этот раз Меркурий будет в Козероге, и поэтому представители именно этого знака Зодиака почувствуют его наибольшее влияние. Также довольно сильно это влияние ощутят люди, рожденных под знаком Овна, Рака и Весов.

Если вы в списке «счастливчиков», то будьте готовы к возможным сложностям в коммуникациях, договоренностях; к ошибкам в документах, проблемам с автомобилем или другой техникой. Будьте более внимательны и в поездках: потеря багажа или сложности с билетами - нередкое явление в этот период. По возможности лучше совсем отказаться от поездок.

Всем знакам Зодиака стоит поставить себе одну главную задачу - провести это время максимально спокойно и созерцательно, не делая резких движений и не допуская резких слов. Начинать новые дела не стоит, даже если очень хочется: как только ретроградный Меркурий закончится, вы либо пожалеете о сделанном, либо само дело развалится. Например, покупка квартиры в этот сложный период обернется обманом со стороны продавца. Договоренности, достигнутые в период ретроградности, не выполнятся, а новые знакомства разочаруют.

Как же пережить это время без потерь, если вы Козерог, Овен, Весы или Рак