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Разделся даже 100-летний: жители испанской деревни для ее спасения выпустили новогодний календарь с обнаженкой

Limon.ee
Разделся даже 100-летний: жители испанской деревни для ее спасения выпустили новогодний календарь с обнаженкой
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Испания. Иллюстративное фото
Испания. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Испании жители деревни Пенья-Сафра-де-Абахо с населением в 16 человек обнажились для новогоднего календаря, пишет fontanka.ru.

Они хотели при помощи него собрать средства для возрождения деревушки. Об этом 28 декабря рассказал The Guardian.

 

«Когда я предожила идею календаря с изображением обнаженной натуры, люди говорили: «Вы что, с ума сошли? <...> Но я увидела в этом способ заявить о себе на карте мира и показать нашу деревню с 16 жителями», - рассказала глава сообщества жителей деревни Люсия Николас.

Недавно они выпустили календарь на 2023 год, в котором местные жители запечатлены в пейзажах и за занятиями, которые издавно определяли деревню. Так, Люсия Николас запечатлели в 200-летнем доме, который принадлежал когда-то ее деду, а сейчас там находится единственная винодельня в деревне, а местный фермер Хуанхо позирует с тыквой.

Однако главной звездой календаря стал Педро Санчес - старейший житель деревни. Ему 100 лет. Педро сфотографировался без рубашки с бурдюком руках. «Он был первым, кто сказал «да», - добавила Николас.

Заказы на календарь стоимостью 9 евро поступали со всей Испании и Мексики. «Мы продали почти 400 штук», - сказала Люсия Николас.

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