Разделся даже 100-летний: жители испанской деревни для ее спасения выпустили новогодний календарь с обнаженкой

«Когда я предожила идею календаря с изображением обнаженной натуры, люди говорили: «Вы что, с ума сошли? <...> Но я увидела в этом способ заявить о себе на карте мира и показать нашу деревню с 16 жителями», - рассказала глава сообщества жителей деревни Люсия Николас.

Недавно они выпустили календарь на 2023 год, в котором местные жители запечатлены в пейзажах и за занятиями, которые издавно определяли деревню. Так, Люсия Николас запечатлели в 200-летнем доме, который принадлежал когда-то ее деду, а сейчас там находится единственная винодельня в деревне, а местный фермер Хуанхо позирует с тыквой.