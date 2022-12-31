Гороскоп на новогоднюю ночь 2023 года: как будем встречать?

Дева

Девам астрологи советуют избавиться от меланхоличного настроя. Он может испортить настроение окружающим, из-за чего от Дев могут все отвернуться. Новогоднюю ночь им желательно прожить так, чтобы никого не расстраивать. Прикидываться счастливыми и позитивными не стоит. Если нет настроения, можно побыть в уединении, отдохнуть, посмотреть кино или почитать книгу.

Весы

Весы в праздничную ночь смогут наконец-таки прийти к общему знаменателю в спорах с друзьями и родственниками, либо внезапно обрести понимание того, как это можно сделать. Желательно не держать эти мысли в себе, а тут же поделиться ими с окружающими. Это замечательное время для примирения, поиска компромиссов.

Скорпион

Боевой дух Скорпионов укрепится. Это будет очень важное время для тех, кто хочет обрести уверенность в себе. Скорпионы смогут побороть многие свои страхи, стать смелее. Ночь с субботы на воскресенье даст людям этого Знака возможность научиться чему-то новому или познакомиться с человеком, который поможет им воплотить мечты в реальность в обозримом будущем.

Стрелец

Стрельцам в ночь с 31 декабря на 1 января понадобится неуемное стремление к любовному счастью. Если они хотят найти вторую половинку, нужно действовать, знакомиться, проявлять инициативу. Тем. Кто уже в отношениях, важно всячески проявлять заботу о второй половинке.

Козерог

Козероги в новогоднюю ночь наконец-таки усвоят уроки прошлого. Они смогут посмотреть на то, что было с правильной токи зрения и вынести верные и важные уроки из того, что им пришлось пережить. Праздничная ночь будет для них очень благоприятным временем, в которое нужно прислушиваться к себе.

Водолей

Водолеям в ночь с субботы на воскресенье важно найти способ провести время так, чтобы потом не было никаких сожалений. Бездействие в этот период приравнивается к проигрышу, так что придется проявлять активность. Астрологи советуют представителям данного знака забыть про злободневные проблемы и расслабиться.

Рыбы