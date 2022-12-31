Новогодняя ночь - очень важное время, когда обновляется всё: энергетика пространства, а также мы с вами. Именно поэтому важно правильно встретить новый 2023 год. Астрологи рассказали, как это сделать каждому из знаков Зодиака.
Гороскоп на новогоднюю ночь 2023 года: как будем встречать?
Овен
Овнам в новогоднюю ночь стоит избегать общения с токсичными людьми. Лучше не рисковать и провести ночь в компании самых приятных знакомых. Важно остерегаться навязчивого мнения окружающих - оно может вывести Овнов из себя и стать причиной ссор и обид, а в новогоднюю ночь это точно лишнее.
Телец
Тельцам в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года нужно сделать ставку на комфорт. Не стоит заниматься тем, что не нравится, даже если их об этом будут просить друзья или вторая половинка. Прислушайтесь к своему сердцу и интуиции. Это главное правило на новогоднюю ночь.
Близнецы
Близнецов могут просить о поддержке другие люди, но в праздничную ночь представителям данного знака Зодиака лучше как следует отдохнуть. Можно и вовсе пропустить празднования и выспаться. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» - вот главный принцип, о котором стоит помнить в первую очередь.
Рак
У Раков в новогоднюю ночь возможны серьезные жизненные изменения, важные новости. Обратить любые изменения себе на пользу им поможет вера в лучшее, оптимизм и доброта. Эта ночь будет для Раков просто волшебной. Особенно хорошей она станет для тех, кто много помогал своим близким в недавнем прошлом.
Лев
Судя по положению звезд и планет, ночь с 31 декабря на 1 января окажется для Львов необычной. Вселенная постарается ответить на вопросы «как?» и «почему?». Рожденные под этим знаком смогут понять, по каким причинам в их жизни происходит то, что они наблюдают. Также Львы получат ответ на вопрос о том, что им делать дальше.
Дева
Девам астрологи советуют избавиться от меланхоличного настроя. Он может испортить настроение окружающим, из-за чего от Дев могут все отвернуться. Новогоднюю ночь им желательно прожить так, чтобы никого не расстраивать. Прикидываться счастливыми и позитивными не стоит. Если нет настроения, можно побыть в уединении, отдохнуть, посмотреть кино или почитать книгу.
Весы
Весы в праздничную ночь смогут наконец-таки прийти к общему знаменателю в спорах с друзьями и родственниками, либо внезапно обрести понимание того, как это можно сделать. Желательно не держать эти мысли в себе, а тут же поделиться ими с окружающими. Это замечательное время для примирения, поиска компромиссов.
Скорпион
Боевой дух Скорпионов укрепится. Это будет очень важное время для тех, кто хочет обрести уверенность в себе. Скорпионы смогут побороть многие свои страхи, стать смелее. Ночь с субботы на воскресенье даст людям этого Знака возможность научиться чему-то новому или познакомиться с человеком, который поможет им воплотить мечты в реальность в обозримом будущем.
Стрелец
Стрельцам в ночь с 31 декабря на 1 января понадобится неуемное стремление к любовному счастью. Если они хотят найти вторую половинку, нужно действовать, знакомиться, проявлять инициативу. Тем. Кто уже в отношениях, важно всячески проявлять заботу о второй половинке.
Козерог
Козероги в новогоднюю ночь наконец-таки усвоят уроки прошлого. Они смогут посмотреть на то, что было с правильной токи зрения и вынести верные и важные уроки из того, что им пришлось пережить. Праздничная ночь будет для них очень благоприятным временем, в которое нужно прислушиваться к себе.
Водолей
Водолеям в ночь с субботы на воскресенье важно найти способ провести время так, чтобы потом не было никаких сожалений. Бездействие в этот период приравнивается к проигрышу, так что придется проявлять активность. Астрологи советуют представителям данного знака забыть про злободневные проблемы и расслабиться.
Рыбы
Удивительно, но для Рыб этот Новый год станет временем, когда можно разглядеть результаты проделанной ранее работы. Последствия их труда станут заметными, так что Рыбы получат сильный приток мотивации. Можно ждать приятных сюрпризов и новостей в течение праздничной ночи. Эти новости могут быть связаны с любой сферой жизни.