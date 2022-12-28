Джозеф Марли, известный как регги-исполнитель Jo Mersa, умер от приступа астмы. За свою карьеру он выпустил два альбома, а также появился на получившем «Грэмми» альбоме группы Morgan Heritage. Его отец - музыкант Стивен Марли, пишет rbc.ru.
В США в возрасте 31 года умер внук Боба Марли
В США в возрасте 31 года умер внук Боба Марли
В США на 32-м году жизни умер регги-музыкант Джозеф Марли, известный под псевдонимом Jo Mersa, сообщает флоридская радиостанция WZPP в Facebook.
По ее данным, исполнитель умер от приступа астмы. Как пишет Daily Mail со ссылкой на стриминговый сервис Tidal, он был найден без сознания в машине. Местоположение не указывалось.
Джозеф - внук легендарного регги-исполнителя Боба Марли и сын Стивена Марли, также известного регги-музыканта и продюсера. Последний - восьмикратный обладатель премии «Грэмми»: трижды как сольный исполнитель, дважды как продюсер альбомов младшего брата Дэмиана и еще три раза как участник группы своего старшего брата Зигги Ziggy Marley & The Melody Makers.
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