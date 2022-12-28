В США в возрасте 31 года умер внук Боба Марли

В США на 32-м году жизни умер регги-музыкант Джозеф Марли, известный под псевдонимом Jo Mersa, сообщает флоридская радиостанция WZPP в Facebook.

По ее данным, исполнитель умер от приступа астмы. Как пишет Daily Mail со ссылкой на стриминговый сервис Tidal, он был найден без сознания в машине. Местоположение не указывалось.