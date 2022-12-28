При жизни Майкл Джексон нечасто показывал детей, пряча их лица за масками. Но со дня смерти поп-короля наследники выросли и стали самостоятельными. Сейчас единственная дочь звезды и не думает скрываться в соцсетях, пишет popcornnews.ru.
Писаная красавица: вот какой выросла единственная дочь Майкла Джексона
Писаная красавица: вот какой выросла единственная дочь Майкла Джексона
Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон появилась на свет в браке музыканта с медсестрой Дебби Роу, став вторым ребенком пары. После ухода певца из жизни его отпрысков воспитывала мать исполнителя хита Billie Jean.
Сейчас девушке 24 года, и она выросла настоящей красавицей. У дочери Джексона экзотическая внешность — смуглая кожа и ярко-голубые глаза. Неудивительно, что она занялась модельным бизнесом.
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