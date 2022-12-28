Писаная красавица: вот какой выросла единственная дочь Майкла Джексона

При жизни Майкл Джексон нечасто показывал детей, пряча их лица за масками. Но со дня смерти поп-короля наследники выросли и стали самостоятельными. Сейчас единственная дочь звезды и не думает скрываться в соцсетях, пишет popcornnews.ru.