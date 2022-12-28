Шесть несчастливых продуктов, которых не должно быть на новогоднем столе

В ночь с 31 декабря на 1 января есть надо так, чтобы, во-первых, не было плохо в моменте, во-вторых, не было плохо все последующие 12 месяцев. Каких продуктов и блюд не должно быть на новогоднем столе, чтобы 2023-й сложился удачно? Рассказываем, что точно нужно убрать из праздничного меню.

Мясо птицы

Если не хотите, чтобы в новом году удача улетела от вас, лучше избегать блюд с любыми крылатыми существами - индейки или курицы. Птицы, когда чистят пёрышки, смотрят назад, что может означать пребывание в прошлом или, что ещё хуже, необходимость карабкаться, чтобы выжить. Если действительно жаждете крылышек, попробуйте запечь цветную капусту в остро-пряном кляре баффало. Такая закуска на вкус ничем не отличается от всеми любимых крыльев во фритюре. Вы больше по мясу? Блюда со свининой считаются удачливыми (потому что свиньи роют землю вперёд).

Крабы, омары и другие ракообразные

В Новый год не готовьте салаты и закуски с крабами и другими ракообразными, если не хотите столкнуться с серьёзными неудачами в 2023-м. Эти существа двигаются назад или из стороны в сторону, а не вперёд. Полностью от морепродуктов не отказывайтесь, просто замените нежелательные на любую рыбу, которая плывает вперёд, например, на лосося или тунца.

Полый хлеб