20-летняя индийская актриса совершила самоубийство прямо во время съемок сериала

Сам же Кхан рассказал, что его бывшая и раньше пыталась покончить с жизнью, однако каждый раз он ее спасал. Актер также добавил, что рассказывал об этом маме Туниши и просил женщину заботиться о дочери. В настоящее время идет расследование. Отметим, Туниша Шарма – индийская актриса, быстро завоевавшая популярность. Она известна благодаря ролям в таких лентах, как «Император Ашока», «Одержимость», «Смотри еще раз», «Любовь через Интернет».