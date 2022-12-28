20-летняя индийская актриса совершила самоубийство прямо во время съемок сериала
Звезда индийских фильмов и сериалов Туниша Шарма совершила самоубийство. Трагедия произошла прямо во время съемок фильма «Али-Баба: Легенда воина», где актриса играла одну из ролей.
Туниши не стало 24 декабря, ее нашли мертвой в гримерке, пишет India Today.
Полиция арестовала бывшего бойфренда знаменитости – актера Шизана Мохаммеда Кхана. Мама Туниши заявила, что именно он довел ее дочь до самоубийства. В частности, якобы разрыв отношений повлиял на решение юной актрисы.
Сам же Кхан рассказал, что его бывшая и раньше пыталась покончить с жизнью, однако каждый раз он ее спасал. Актер также добавил, что рассказывал об этом маме Туниши и просил женщину заботиться о дочери. В настоящее время идет расследование. Отметим, Туниша Шарма – индийская актриса, быстро завоевавшая популярность. Она известна благодаря ролям в таких лентах, как «Император Ашока», «Одержимость», «Смотри еще раз», «Любовь через Интернет».