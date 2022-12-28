30-летнего эстонского музыканта, погибшего при пожаре в Кристийне, оплакивают маленькая дочь и любящие друзья

Свечи перед домом на улице Мадара Фото: Elu24

Друзья и знакомые также принесли свечи к дому на улице Мадара, где была студия Карла и где его застал пожар.

Через неделю после трагического пожара, в дождливый и серый четверг, свечи все еще стояли на улице. Потрепанные дождем, ветром и снегом, они все еще стояли - на месте.

Свечи перед домом на улице Мадара Фото: Elu24

Юри, который познакомился с Карлом 18 лет назад благодаря общему другу, вспоминает, что он сразу почувствовал родственную душу.

«Он был добрым и искренним, с ним практически невозможно было вступить в конфликт. Карл всегда старался примирить других, когда замечал, что кто-то ссорится. Он был верным другом, который никогда меня не подводил, - говорит Юри. По его словам, они вместе пережили много непредсказуемых приключений. - У него также был особый дар приводить в движение мои творческие способности. Когда мы начали совместный творческий процесс, возникла прекрасная синергия, и идеи рождались просто из воздуха».

Карл был очень заботливым и ласковым отцом, по словам друга: «Он любил свою дочь всем сердцем и много работал, чтобы создать лучшие условия жизни для своей семьи».