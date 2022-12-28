«Все время находились типичные житейские отговорки, что мы не можем встретиться. Сейчас они кажутся бессмысленными, искусственно нас сдерживающими», - вспоминает Юри, рассказывая о смерти друга-музыканта. В середине декабря пожар унес талантливого молодого эстонского музыканта Карла Еллука, пишет Elu24.
30-летнего эстонского музыканта, погибшего при пожаре в Кристийне, оплакивают маленькая дочь и любящие друзья
Ранним утром 16 декабря в сгоревшем здании в таллиннском районе Кристийне было найдено тело молодого человека.
Им оказался 30-летний музыкант Карл Еллук, также известный как KELUK, у которого остались его партнерша Хелена и маленькая дочь. 16 декабря музыкант погиб на своем рабочем месте в Таллиннском творческом центре.
«Только недавно мы начали больше общаться, возможно, мы могли бы стать еще ближе,» - говорит Хелена, работающая школьной медсестрой. По словам Хелены, они редко виделись, потому что жизнь была такой быстрой, и Карл почти все свое время посвящал музыке.
«Он был очень талантливым, оригинальным и прекрасным творцом. Он дарил чистую любовь и доброту всем нам. Талант струился через все фибры его души: в юности он играл на гитаре, а позже создавал очень мощную многослойную, космическую, трансцендентальную психоделическую музыку. Он был полностью предан музыке, и я не знаю никого другого, кто был бы так предан своему делу. Это так вдохновляет и восхищает».
По словам Хелены, Карл был верным и ценным другом для многих людей. «Он действительно прислушивался к собеседнику и искренне поддерживал других во всем, что они делали. Искренне добрый и сердечный человек, заботливый любящий муж и отец. Карл заражал своим энтузиазмом и позитивом всех, кто его знал», - рассказывает Хелена.
Друзья и знакомые будут помнить его как жизнерадостного, доброго и очень отзывчивого человека.
Друзья и знакомые также принесли свечи к дому на улице Мадара, где была студия Карла и где его застал пожар.
Через неделю после трагического пожара, в дождливый и серый четверг, свечи все еще стояли на улице. Потрепанные дождем, ветром и снегом, они все еще стояли - на месте.
Юри, который познакомился с Карлом 18 лет назад благодаря общему другу, вспоминает, что он сразу почувствовал родственную душу.
«Он был добрым и искренним, с ним практически невозможно было вступить в конфликт. Карл всегда старался примирить других, когда замечал, что кто-то ссорится. Он был верным другом, который никогда меня не подводил, - говорит Юри. По его словам, они вместе пережили много непредсказуемых приключений. - У него также был особый дар приводить в движение мои творческие способности. Когда мы начали совместный творческий процесс, возникла прекрасная синергия, и идеи рождались просто из воздуха».
Карл был очень заботливым и ласковым отцом, по словам друга: «Он любил свою дочь всем сердцем и много работал, чтобы создать лучшие условия жизни для своей семьи».
Однако в последнее время друзья общались не так часто, как им хотелось бы. Жизнь стала такой быстрой, и все время находились типичные житейские отговорки о том, что они не могут встретиться. Сейчас они почему-то кажутся бессмысленными проблемами, которые сдерживали друзей искусственно.
Последний разговор между друзьями состоялся в сентябре, когда они планировали возродить старую группу. «Мы обсуждали, что было бы неплохо собрать ребят из старой группы вместе после долгого перерыва, и Карл настоятельно рекомендовал нам договориться с вокалистом», - вспоминает Юри.
Юри также был одним из организаторов похорон. «Это был прекрасный вечер», - сказал он, поблагодарив всех, кто протянул руку помощи.
Социальные сети также наполнились искренними сообщениями от бывших одноклассников и поклонников музыки Карла. «Невероятно теплый, яркий и интересный человек, который объединял людей, - пишет Маргарет. - Вы останетесь жить в каждом из нас и в вашей музыке».
Подруга детства Карла Розмари говорит, что Карл был для нее как старший брат. «Меня утешает осознание того, что в моей жизни был такой человек. Спасибо, что ты появился на свет и стал важным в моей жизни! Мы были идеальными друзьями, никогда не ссорились, и нам всегда было интересно вместе. Нам досталось лучшее от наших родителей - большая любовь к музыке и оригинальность от отца и большое и доброе сердце и тепло от матери».
16 декабря в 7.40 утра спасатели получили сообщение о том, что на улице Мадара в таллиннском районе Кристийне горит здание. С третьего этажа здания поднимался дым, и, по словам звонившего, в комнате могли находиться люди.
В день происшествия Антс Агурайюя, советник отдела мониторинга безопасности Северного спасательного центра, сообщил, что предполагаемой причиной пожара могла быть неисправность электропроводки.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе рассказал, что строение находится в частной собственности - это старое промышленное здание, которое было переоборудовано.
По словам Рийбе, пожар осложнился для спасателей тем, что они не знали, что это жилой дом и что в нем могут находиться люди. «Владелец подтвердил городу, что коммерческие помещения сдавались в аренду художникам и музыкантам в качестве студий или мастерских», - добавил он. По словам последнего, помещение не было лицензировано для использования в качестве жилого, и в настоящее время начата процедура по установлению фактов.
В здании на Мадара, 22 долгое время жили разные художники, но Еллук не был одним из них. Об этом также заявили его друзья. Скорее, что он оставался в студии, чтобы писать музыку.