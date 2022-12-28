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Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023
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Перемены. Иллюстративное фото
Перемены. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Специалист рассказала, чего ждать от первого месяца Нового года представителям разных знаков Зодиака, сообщает Topnews.

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на январь 2023 года.

Специалист по звездам особо выделила пять из них, указав, что у них в следующем месяце начнется белая полоса, а жизнь повернется на 180 градусов.

Так, позади период неудач останется у Овнов. Месяц начнется с событий, затрагивающих тему дальних дорог. Представители этого знака будут решать финансовые вопросы, и вас может поддержать женщина-начальница.

Месяц будет насыщен новыми перспективами и планами, но главную перемену в жизнь принесут друзья или люди, которые придут в жизнь Овнов и станут самыми близкими в окружении. Однако в это время рекомендуется быть крайне внимательными на дорогах.

Тельцов ждет время интересной работы. Компанию представителям этого знака Зодиака составят дальние партнеры. Ожидается поступление перспективных предложений от людей издалека в начале и в конце месяца. Представителей этого знака Зодиака будут поддерживать люди, которые вас любят. Это и члены семьи, и старые приятели.

В этот период Тельцы могут встретить любовь вдали от дома, и тогда их жизнь повернется на 180 градусов.

Месяц будет сопровождаться прибылью, получением подарков, реализацией планов и оставлением в прошлом ненужных людей.

Близнецы в январе 2023 года переживут споры вокруг своей персоны, дел и личной жизни. Но никакие пересуды не навредят представителям этого знака Зодиака.

Период открывает прекрасные возможности для новых встреч, ведения переговоров и смены работы. Новое место представители этого знака Зодиака могут найти вдали от дома. Близнецов будут поддерживать люди, чьи взгляды схожи с вашими.

У Дев наступает время любви и творческого успеха.

В январе 2023 года представителям этого знака Зодиака практически во всех сферах будут оказывать помощь женщины. Начало месяца благоприятно для творчества и общения с детьми.

Период подходит для ремонта и наведения уюта, а кардинальные перемены ожидаются в любви. Девы смогут полностью гармонизировать семейную сферу или встретить новую любовь.

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