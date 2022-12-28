Специалист рассказала, чего ждать от первого месяца Нового года представителям разных знаков Зодиака, сообщает Topnews.
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023
Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на январь 2023 года.
Специалист по звездам особо выделила пять из них, указав, что у них в следующем месяце начнется белая полоса, а жизнь повернется на 180 градусов.
Так, позади период неудач останется у Овнов. Месяц начнется с событий, затрагивающих тему дальних дорог. Представители этого знака будут решать финансовые вопросы, и вас может поддержать женщина-начальница.
Месяц будет насыщен новыми перспективами и планами, но главную перемену в жизнь принесут друзья или люди, которые придут в жизнь Овнов и станут самыми близкими в окружении. Однако в это время рекомендуется быть крайне внимательными на дорогах.
Тельцов ждет время интересной работы. Компанию представителям этого знака Зодиака составят дальние партнеры. Ожидается поступление перспективных предложений от людей издалека в начале и в конце месяца. Представителей этого знака Зодиака будут поддерживать люди, которые вас любят. Это и члены семьи, и старые приятели.
В этот период Тельцы могут встретить любовь вдали от дома, и тогда их жизнь повернется на 180 градусов.
Месяц будет сопровождаться прибылью, получением подарков, реализацией планов и оставлением в прошлом ненужных людей.
Близнецы в январе 2023 года переживут споры вокруг своей персоны, дел и личной жизни. Но никакие пересуды не навредят представителям этого знака Зодиака.
Период открывает прекрасные возможности для новых встреч, ведения переговоров и смены работы. Новое место представители этого знака Зодиака могут найти вдали от дома. Близнецов будут поддерживать люди, чьи взгляды схожи с вашими.
У Дев наступает время любви и творческого успеха.
В январе 2023 года представителям этого знака Зодиака практически во всех сферах будут оказывать помощь женщины. Начало месяца благоприятно для творчества и общения с детьми.
Период подходит для ремонта и наведения уюта, а кардинальные перемены ожидаются в любви. Девы смогут полностью гармонизировать семейную сферу или встретить новую любовь.