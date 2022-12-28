Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на январь 2023 года.

Специалист по звездам особо выделила пять из них, указав, что у них в следующем месяце начнется белая полоса, а жизнь повернется на 180 градусов.

Так, позади период неудач останется у Овнов. Месяц начнется с событий, затрагивающих тему дальних дорог. Представители этого знака будут решать финансовые вопросы, и вас может поддержать женщина-начальница.

Месяц будет насыщен новыми перспективами и планами, но главную перемену в жизнь принесут друзья или люди, которые придут в жизнь Овнов и станут самыми близкими в окружении. Однако в это время рекомендуется быть крайне внимательными на дорогах.

Тельцов ждет время интересной работы. Компанию представителям этого знака Зодиака составят дальние партнеры. Ожидается поступление перспективных предложений от людей издалека в начале и в конце месяца. Представителей этого знака Зодиака будут поддерживать люди, которые вас любят. Это и члены семьи, и старые приятели.

В этот период Тельцы могут встретить любовь вдали от дома, и тогда их жизнь повернется на 180 градусов.

Месяц будет сопровождаться прибылью, получением подарков, реализацией планов и оставлением в прошлом ненужных людей.

Близнецы в январе 2023 года переживут споры вокруг своей персоны, дел и личной жизни. Но никакие пересуды не навредят представителям этого знака Зодиака.

Период открывает прекрасные возможности для новых встреч, ведения переговоров и смены работы. Новое место представители этого знака Зодиака могут найти вдали от дома. Близнецов будут поддерживать люди, чьи взгляды схожи с вашими.

У Дев наступает время любви и творческого успеха.

В январе 2023 года представителям этого знака Зодиака практически во всех сферах будут оказывать помощь женщины. Начало месяца благоприятно для творчества и общения с детьми.