Поклонники уже давно подозревают, что супруги Потап и Настя Каменских расстались. На днях Настя только подогрела эти слухи, опубликовав фото без мужа и обручального кольца, пишет glamurchik.tochka.net.
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
На снимке украинская певица сидит возле елок в белом мини-платье и высоких сапогах. Подписчики сразу же обратили внимание на то, что такое праздничное фото Настя сделала без Потапа.
Но 27 декабря Настя Каменских появилась на рождественской вечеринке вместе с мужем, украинским рэпером Потапом. Соответствующее видео опубликовала в Instagram Stories украинская бизнес-леди Кристина Хроновская. Супруги вместе исполнили несколько песен, сообщает gordonua.com.
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