Представителям стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко.
ТЕМНЫЙ ЛОРД ⟩ «Путин – Саурон»: сеть взорвалась мемами из-за подаренных президентом РФ лидерам СНГ колец
«Путин – Саурон»: сеть взорвалась мемами из-за подаренных президентом РФ лидерам СНГ колец
Подарок, помимо Лукашенко, получили восемь лидеров: президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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