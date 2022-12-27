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ТЕМНЫЙ ЛОРД ⟩ «Путин – Саурон»: сеть взорвалась мемами из-за подаренных президентом РФ лидерам СНГ колец

Limon.ee
«Путин – Саурон»: сеть взорвалась мемами из-за подаренных президентом РФ лидерам СНГ колец
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Коллаж на тему "Путин и Властелин колец".
Коллаж на тему "Путин и Властелин колец". Фото: Интернет

Представителям стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Подарок, помимо Лукашенко, получили восемь лидеров: президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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