Эксперт считает, что AquaDom был бомбой замедленного действия с самого начала: по его мнению, инцидент можно было предсказать – «срок годности» таких аквариумов не более 25 лет. Экземпляру в лобби берлинского отеля было всего 19, пишет Супер.
Эксперт назвал причины «взрыва» самого большого цилиндрического аквариума в мире
Инцидент прокомментировал Герман Шуранм, владелец компании, которая занимается оборудованием подобных объектов. Эксперт считает, что причина разрушения кроется в нарушении технологии при строительстве и ремонте. «AquaDom должны были нагреть до 80 градусов после строительства, а затем снова после ремонта. Это очень дорого, но это возможно», – заявил он EuroWeekly. Специалист также отметил, что исключение этапа нагрева может привести к образованию в стекле трещин от напряжения, что, вероятно, и произошло. В результате лобби накрыло цунами из воды, стекла и рыб.
Американская компания Reynolds Polymer Technology, производитель 41 акриловой панели, из которых был изготовлен резервуар-цилиндр, тоже выпустила заявление после инцидента. Ее работники «глубоко опечалены гибелью животных и водной флоры и фауны», а также сочувствуют пострадавшим людям. По версии компании, трещина могла возникнуть из-за снижения температуры воздуха ночью.
Не даром этот аквариум считался самым большим – другого такого, а значит, и необходимого опыта, ранее просто не было. Хорошая новость в том, что несколько рыбок из 1500 все же удалось спасти, а ошибки обязательно учтут при строительстве других аквариумов-рекордсменов.