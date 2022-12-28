Эксперт назвал причины «взрыва» самого большого цилиндрического аквариума в мире

Инцидент прокомментировал Герман Шуранм, владелец компании, которая занимается оборудованием подобных объектов. Эксперт считает, что причина разрушения кроется в нарушении технологии при строительстве и ремонте. «AquaDom должны были нагреть до 80 градусов после строительства, а затем снова после ремонта. Это очень дорого, но это возможно», – заявил он EuroWeekly. Специалист также отметил, что исключение этапа нагрева может привести к образованию в стекле трещин от напряжения, что, вероятно, и произошло. В результате лобби накрыло цунами из воды, стекла и рыб.

Огромный аквариум AquaDom лопнул в отеле в центре Берлина. Фото: MICHELE TANTUSSI

Американская компания Reynolds Polymer Technology, производитель 41 акриловой панели, из которых был изготовлен резервуар-цилиндр, тоже выпустила заявление после инцидента. Ее работники «глубоко опечалены гибелью животных и водной флоры и фауны», а также сочувствуют пострадавшим людям. По версии компании, трещина могла возникнуть из-за снижения температуры воздуха ночью.

Огромный аквариум AquaDom лопнул в отеле в центре Берлина. Фото: FILIP SINGER