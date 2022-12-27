Мать хотела свозить школьника на каникулах в Латвию, но была шокирована: из Тарту в Валка нельзя добраться на автобусе?

«Я хотела поехать с ребенком в Валка, но увидела, что автобусы между Тарту и Валка не ходят», – сказала редакции Elu24 Катарина, которая хотела посетить Валка во время школьных каникул своего ребенка. «Только как туда добраться?» – спрашивает она. «А если я поеду из Тарту в Валга на автобусе, как я доберусь до Валка? Я слышала, что автобус из Валга в Валка не ходит», – продолжила Катарина. «Есть ли там пограничный пункт и проверяют ли документы? Ведь я въезжаю в другую страну».