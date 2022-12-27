Катарина, проводившая рождественские каникулы с ребенком в Тарту, решила поехать в Валка. «Я там не была и хотела бы поехать. Я начала искать, как добраться из Тарту, и не нашла никакой информации об этом. Автобусом до Валка не добраться? – спрашивает она. О транспортном сообщением между Тарту и Валка портал Elu24 спросил у GoBus и в центре общественного транспорта MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus.
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Мать хотела свозить школьника на каникулах в Латвию, но была шокирована: из Тарту в Валка нельзя добраться на автобусе?
Мать хотела свозить школьника на каникулах в Латвию, но была шокирована: из Тарту в Валка нельзя добраться на автобусе?
«Я хотела поехать с ребенком в Валка, но увидела, что автобусы между Тарту и Валка не ходят», – сказала редакции Elu24 Катарина, которая хотела посетить Валка во время школьных каникул своего ребенка. «Только как туда добраться?» – спрашивает она. «А если я поеду из Тарту в Валга на автобусе, как я доберусь до Валка? Я слышала, что автобус из Валга в Валка не ходит», – продолжила Катарина. «Есть ли там пограничный пункт и проверяют ли документы? Ведь я въезжаю в другую страну».