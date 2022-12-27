Певица Maruv похвасталась фигурой после родов

О беременности Анна сообщила в феврале, в свой день рождения, чем сильно удивила фанатов. Тогда она опубликовала свое фото в латексе с уже округлившимся животом. «У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!» – написала певица.

О своих ощущениях и мыслях в период ожидания малыша Maruv писала: «Сложновато – я думала, что будет немного попроще. Это очень интересный процесс и опыт. Мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь – очень любопытная штука!»

В ноябре звезда анонсировала выход новой песни, посвященной малышу. Тем самым Анна дала понять, что счастливое событие уже случилось. При этом пол и имя ребенка певица держит в секрете.

Вчера Maruv показала свою фигуру после родов, опубликовав фото с мужем из лифта. В кадре певица в черном прозрачном боди с экстремальным декольте, длинной шелковой юбке, на каблуках и с красной помадой. В общем, все говорит нам, что певица уже пришла в форму и буквально в строю. Поздравляем!