Певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, впервые за долго время вышла на связь в Instagram. Длительная пауза была связана с радостным событием в ее жизни: недавно исполнительница стала мамой. Отец ребенка – Александр Корсун, муж и по совместительству PR-менеджер певицы, пишет Супер.
Певица Maruv похвасталась фигурой после родов
О беременности Анна сообщила в феврале, в свой день рождения, чем сильно удивила фанатов. Тогда она опубликовала свое фото в латексе с уже округлившимся животом. «У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!» – написала певица.
О своих ощущениях и мыслях в период ожидания малыша Maruv писала: «Сложновато – я думала, что будет немного попроще. Это очень интересный процесс и опыт. Мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь – очень любопытная штука!»
В ноябре звезда анонсировала выход новой песни, посвященной малышу. Тем самым Анна дала понять, что счастливое событие уже случилось. При этом пол и имя ребенка певица держит в секрете.
Вчера Maruv показала свою фигуру после родов, опубликовав фото с мужем из лифта. В кадре певица в черном прозрачном боди с экстремальным декольте, длинной шелковой юбке, на каблуках и с красной помадой. В общем, все говорит нам, что певица уже пришла в форму и буквально в строю. Поздравляем!