Тяжелые испытания придется пережить некоторым знакам Зодиака. Об этом предупредили астрологи, пишет Телепрограмма.
Ретроградный Меркурий приготовил испытания: названы три знака Зодиака, у которых тяжело закончится 2022 год
До Нового года остаются считанные дни. Однако астрологи признались, что уходящий год еще действует и приготовил некоторые тяжелые испытания, но только для трех знаков Зодиака. Эксперты объясняют приближающиеся трудности действием ретроградного Меркурия в Козероге, но они советуют не отчаиваться.
Астрологи отметили, что Овны хмурятся и сердятся не только на работе, но и в общении с друзьями. Это все из-за перегруженности. Не исключено, что дойдет до эмоционального выгорания. Однако уже 29 декабря придет ощущение легкости. Этот день пройдет под светом энергии и импульсивности, а 1 января в профессиональной сфере вас может ожидать потрясение. Воспринимайте изменения как движение к успеху и достижению целей.
А вот Водолеям в конце года захочется побыть наедине. Астрологи рекомендуют не погружаться в самокопание. Более того, 1 января станет идеальным временем, чтобы уже с восстановленными силами принимать новые вызовы. Этот знак зодиака стоит на пороге перемен.
Конец года будет казаться периодом неудач и испытаний Весам, но им нельзя опускать руки. Лучше взять минутку, чтобы перевести дыхание. Этому знаку зодиака испытания нужно принимать как опыт и обучение. Возможно у Весов будут натянутые отношения с близкими. Чтобы избежать ссор или недоразумений, старайтесь говорить правду, пишет портал Stylecaster.com.