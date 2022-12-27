В Хаапсалу упавшая с крыши гора снега накрыла маленького мальчика

Этой зимой снег уже успел доставить Эстонии много неприятностей. Самой большой проблемой является снег, который остается на крышах из-за сильного снегопада и образующиеся там глыбы льда, которые не самые простые в уборке. Куча снега, падающая с крыши, или кусок льда при падении могут стать опасными для жизни.