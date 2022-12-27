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В Хаапсалу упавшая с крыши гора снега накрыла маленького мальчика

Мерилин Няреп
В Хаапсалу упавшая с крыши гора снега накрыла маленького мальчика
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

«Конечно, могло быть и хуже. В тот момент на крыше было много очень тяжелого снега», — отмечает Сирет, которая видела, как маленького школьника в Хаапсалу засыпал снег, упавший с крыши, пишет Elu24.

Этой зимой снег уже успел доставить Эстонии много неприятностей. Самой большой проблемой является снег, который остается на крышах из-за сильного снегопада и образующиеся там глыбы льда, которые не самые простые в уборке. Куча снега, падающая с крыши, или кусок льда при падении могут стать опасными для жизни.

О подобной проблеме также предупреждают в социальных сетях. «Пешеходы, будьте осторожны! На улице Карья снег упал с крыши дома и засыпал маленького школьника. К счастью, поблизости был человек, который вытащил его», – пишет Сирет в группе Haapsalu ja Läänemaa в Facebook.

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