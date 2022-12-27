Каких ошибок следует избегать, чтобы встретить Новый год достойно и не упустить удачу, рассказывает Starhit.
Десять вещей, которые нельзя делать в новогоднюю ночь
Нельзя игнорировать праздник
2022-й был тяжелым для большинства из нас, поэтому многие не намерены праздновать Новый год, предпочитая остаться дома в кровати. Но как мы сможем что-то изменить в наступающем году, если будем сознательно отказываться от бокала шампанского и приятного времяпровождения в окружении близких? Если вы подавлены, я призываю взять себя в руки и выбраться из этого болота. Не лишайте себя праздника. Поверьте, 1 января вы почувствуете себя гораздо лучше!
Нельзя перебарщивать с алкоголем
В телепередачах и фильмах праздничная вечеринка в офисе обычно представляет собой пьяное, буйное, а иногда и постыдное мероприятие. Но в реальности умный сотрудник предпочтет веселиться, выпив за весь вечер всего пару коктейлей. Если вы выпьете слишком много, утром вы или даже ваша карьера могут пострадать. Касается это не только корпоративных, но и самых неформальных дружеских и семейных мероприятий, даже если вы ничем не рискуете, так как празднуете в кругу людей, которые вас безоговорочно принимают… Также не лишайте себя продолжительного и яркого праздника, свалившись в час ночи без ног.
Нельзя ругаться, сплетничать, злословить
Поговорка «Как Новый год встретишь — так его и проведешь» — не пустой звук. В этот день мы действительно формируем тенденцию на год вперед, так что любыми способами важно избегать негативных выражений, агрессии, споров и оскорблений. Если в той или иной ситуации негатива не избежать, лучше вовсе уйти, промолчав.
Нельзя говорить о политике за столом
К запретам относятся разговоры о политике за столом, потому что едва ли такая беседа может обойтись без негатива. Думаю, это всем понятно. Просто оставьте дебаты о политике, которые в последнее время вносят смуту даже в самые дружные семьи и пары, на потом.
Нельзя неряшливо выглядеть
Призываю всех сделать усилие и привести себя в достойную форму для встречи Нового года! Это действительно важно, вы же не хотите весь следующий год провести в тени, ни разу не оказавшись в центре внимания?
Нельзя оставить дом неубранным
Тщательную уборку в доме необходимо провести 31 декабря, избавившись от пыли, беспорядка и ненужных вещей. С точки зрения энергетики таким образом вы избавитесь от лишнего и негативного в своей жизни, расчистив пространство для удачи и счастья в Новом году, а если еще и пожертвуете ненужные вещи малоимущим, то с еще более чистой кармой войдете в новый год!
Нельзя передаривать все подарки
Многим из нас не хватает времени, финансов и энергии для того, чтобы удовлетворить каждого. Однако будьте осторожны, чтобы не стать главным героем дружеской байки, которую потом будут вспоминать каждый год. Если вы намерены передарить ту или иную вещь (все мы этим грешим), убедитесь, что вещь действительно новая, все еще в оригинальной упаковке и не имеет вложенной открытки, адресованной кому-то другому.
Нельзя без разрешения родителей говорить ребенку, что Деда Мороза не существует
Самое ужасное, что вы можете сделать — это ненароком лишить малыша волшебства, неотъемлемой части детства. Не спешите рубить правду, даже если ребенок уже не кроха. У каждого родителя свой подход к воспитанию, в том числе и относительно новогодней легенды. Конечно, вы можете думать, что ваш восьмилетний племянник достаточно взрослый, чтобы знать правду, но если вы не являетесь его родителем, то это не ваше решение.
Нельзя дарить кому-то щенка или котенка
Живые существа — это не подарки. Конечно, весело наблюдать, как ваш малыш или девушка просыпается утром и обнаруживает под елкой крошечного щенка, но этот подарок вырастет и превратится в огромное обязательство. Если вы не уверены, что ваша семья готова взять на себя такую ответственность, то позже этот очаровательный щенок через несколько месяцев может вернуться в зоомагазин или приют.
Нельзя лишать Новый год романтики
Даже если вы относитесь к скептикам и реалистам и гордитесь этим, поверьте, окружающие не хотят знать суровой правды о том, что Новый год — это лишь двигатель торговли и способ опустошить их карман.