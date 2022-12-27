Десять вещей, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

Нельзя игнорировать праздник

2022-й был тяжелым для большинства из нас, поэтому многие не намерены праздновать Новый год, предпочитая остаться дома в кровати. Но как мы сможем что-то изменить в наступающем году, если будем сознательно отказываться от бокала шампанского и приятного времяпровождения в окружении близких? Если вы подавлены, я призываю взять себя в руки и выбраться из этого болота. Не лишайте себя праздника. Поверьте, 1 января вы почувствуете себя гораздо лучше!

Нельзя перебарщивать с алкоголем

В телепередачах и фильмах праздничная вечеринка в офисе обычно представляет собой пьяное, буйное, а иногда и постыдное мероприятие. Но в реальности умный сотрудник предпочтет веселиться, выпив за весь вечер всего пару коктейлей. Если вы выпьете слишком много, утром вы или даже ваша карьера могут пострадать. Касается это не только корпоративных, но и самых неформальных дружеских и семейных мероприятий, даже если вы ничем не рискуете, так как празднуете в кругу людей, которые вас безоговорочно принимают… Также не лишайте себя продолжительного и яркого праздника, свалившись в час ночи без ног.

Нельзя ругаться, сплетничать, злословить