Стильно: Собчак показала новогоднюю елку в своем новом доме

На кадрах запечатлена украшенная к Новому году гостиная. В помещении стоит длинный стол, сервированный на 11 персон. Елка возле окна декорирована шишками и гирляндами, которые мерцают множеством мелких теплых огоньков. Других украшений на дереве нет.

«Очень красиво. И украшения не пестрые. То, что надо», «Что-то волшебное», «Ксения, испытываю радость и гордость, что вы создали дом мечты, да еще и к празднику», «Все со вкусом у вас. Действительно услада для глаз», «Елка шикарная, в этом году это тренд — без игрушек», «Как в сказке! Обворожительный уют», «Отменный вкус», — написали в комментариях подписчики.