Ставка компенсации расходов на питание и субсидия на школьные обеды в Таллинне возрастет

Таллиннская горуправа утвердила в качестве ставки компенсации расходов на питание в детских дошкольных учреждениях для детей, посещающих ясельные группы, 2,70 евро в день, для посещающих группу детского сада - 3,00 евро в день. В новом году стоимость школьного обеда для учеников Таллиннских муниципальных общеобразовательных школ и Коплиского профтехучилища составит 1,80 евро в день.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город в условиях стремительного роста цен хочет поддержать горожан. «За последние полтора года выросли цены на все продукты, чтобы обеспечить детям вкусное и разнообразное питание в детских садах и школах, с нового года мы увеличиваем субсидию на школьное питание, а также ставку компенсации расходов на питание в детских садах, чтобы вызванная ростом цен стоимость питания в день соответствовала нынешним ценам, - отметил Белобровцев. – Несмотря на то, что городская субсидия на школьные обеды была увеличена в сентябре этого года, к сожалению, этого недостаточно, чтобы при продолжающемся росте цен на продукты предлагать качественное питание. Поэтому город повысит субсидию на школьные обеды с нового года до 80 центов, что почти равно государственной поддержке в размере 1 евро».