С 2023 года в Таллинне на 50% возрастет ставка компенсации расходов на питание, а стоимость школьного обеда повысится с нынешних 1,56 евро до 1,80 евро в день. В Таллинне для учеников основной школы и гимназии школьный обед по-прежнему остается бесплатным.
Ставка компенсации расходов на питание и субсидия на школьные обеды в Таллинне возрастет
Таллиннская горуправа утвердила в качестве ставки компенсации расходов на питание в детских дошкольных учреждениях для детей, посещающих ясельные группы, 2,70 евро в день, для посещающих группу детского сада - 3,00 евро в день. В новом году стоимость школьного обеда для учеников Таллиннских муниципальных общеобразовательных школ и Коплиского профтехучилища составит 1,80 евро в день.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город в условиях стремительного роста цен хочет поддержать горожан. «За последние полтора года выросли цены на все продукты, чтобы обеспечить детям вкусное и разнообразное питание в детских садах и школах, с нового года мы увеличиваем субсидию на школьное питание, а также ставку компенсации расходов на питание в детских садах, чтобы вызванная ростом цен стоимость питания в день соответствовала нынешним ценам, - отметил Белобровцев. – Несмотря на то, что городская субсидия на школьные обеды была увеличена в сентябре этого года, к сожалению, этого недостаточно, чтобы при продолжающемся росте цен на продукты предлагать качественное питание. Поэтому город повысит субсидию на школьные обеды с нового года до 80 центов, что почти равно государственной поддержке в размере 1 евро».
«К сожалению, государство в последние годы не увеличивало свою долю финансирования школьных обедов, как известно, нет у государства соответствующего плана и на будущий год. Для многих самоуправлений это представляет проблему, поскольку цены на продукты продолжают стремительный рост, что в некоторых местных самоуправлениях уже привело к ситуации, когда родители вынуждены оплачивать часть питания из своего кармана. В Таллинне мы постараемся избежать этого и повышаем городскую субсидию, чтобы в нынешней непростой ситуации у семей не появилось дополнительных расходов», - сказал Белобровцев.
В 2022-2023 учебном году покрывается стоимость школьных обедов 46 706 учеников. Поставщики услуг школьного питания используют средства субсидии как минимум в объеме 70% на покупку продуктов и не более 30% - на организацию питания. В дополнение к государственной субсидии на покрытие стоимости школьного питания в городском бюджете предусмотрено дополнительно 6,4 млн евро.
Необходимые для покрытия стоимости питания для детей дополнительные средства в размере 3,14 млн евро предусмотрены в бюджете Таллинна на 2023 год.
В Таллинне питание для детей в детских садах бесплатно в пределах установленной горуправой ставки, в случае если утвержденная детским садом дневная стоимость питания превышает эту ставку, разницу покрывает родитель на основании ежемесячного счета, который выставляется в последующий месяц. Стоимость питания в детском саду утверждает детский сад по предложению попечительского совета.